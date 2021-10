Remberg rehabilitiert, Scherder gesperrt - und ein Sieg für das Teamgefüge von Preußen Münster

Der Ausblick aufs Wochenende bereitete allen Preußen Freude. „Mit einem Sieg am Freitagabend im Rücken ist es immer schön auf die anderen Spiele zu schauen“, sagte Abwehrspieler Simon Scherder direkt nach dem 3:0 (1:0) über den FC Schalke 04 II. Er registrierte, dass RW Essen erst in der fünften Minute der Nachspielzeit Alemannia Aachen mit 2:1 besiegte, Fortuna Köln wenig Mühe mit dem KFC Uerdingen hatte, aber immerhin der Wuppertaler SV (0:0 gegen den SC Wiedenbrück) Federn ließ. Am Sonntag klauten sich Fortuna Düsseldorf II und Rot-Weiß Oberhausen beim 2:2 zudem gegenseitig die Punkte.



