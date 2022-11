Vor Preußens Duell mit Ahlen: Das steht auf Hildmanns Wunschzettel

Preußen Münster ist Herbstmeister in der Regionalliga. Nach dem 1:1 zwischen Gladbach II und Schalke II ist dem Team von Sascha Hildmann diese virtuelle Trophäe vor dem Spiel am Samstag in Ahlen nicht mehr zu nehmen – doch das ist ihm nicht genug.

Das Gefühl kann Preußen Münster keiner nehmen, die Adler sind Herbstmeister der Regionalliga West. Und die Anreise am Samstag, das ist das Angenehme für den Tross des SCP, ist die kürzeste aller 17 Auswärtspartien.

Aber damit dürfte es das mit den Annehmlichkeiten für den Primus am Samstag auch gewesen sein, wenn das Team von Trainer Sascha Hildmann um 14 Uhr im Wersestadion bei RW Ahlen antritt. Wobei allein 900 Preußen-Anhänger im Stehplatzbereich hinter dem Tor nicht nur an dieser Stelle für „ausverkauft“ sorgen, sondern wohl auch ordentlich Remmidemmi veranstalten werden.

Preußen-Fans sorgen für große Kulisse

900 Anhänger, die auf die Preußen schwören – das sind deutlich mehr, als Ahlen normalerweise Zuschauer bei einem Punktspiel hat. Der RWA-Durchschnitt liegt bei 581 in einem Heimspiel, nun werden 2500 Besucher erwartet, die Preußen ziehen. Immerhin.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 20 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, 36 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Vor einigen Wochen schaute sich Hildmann das Heimspiel der Ahlener gegen den 1. FC Düren (1:2) an und musste sich in Geduld üben. An einer Strafraumgrenze war aus unerklärlichen Gründen ein Loch entstanden, Schiedsrichter Florian Visse aus Recke pfiff die Partie erst mit halbstündiger Verspätung an. Am Samstag wird nun ein intakter Platz erwartet, soweit das bei den aktuellen Witterungsverhältnissen möglich ist. „Von oben“, so Hildmann, „sieht der Platz gut aus.“

RW Ahlen als widerborstiger Außenseiter

In der Tabellensituation blickt der SCP auch von oben: Münster ist Favorit, Ahlen wie zuletzt immer der widerborstige Außenseiter. Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen ist nicht weit entfernt, Wuppertal durch den 1:0-Sieg in Münster aufgerückt. Aktuell lohnt sich immer der Blick zu den anderen Plätzen.

Die Konkurrenz im Aufstiegsrennen ist nicht weit entfernt, Wuppertal durch den 1:0-Sieg in Münster aufgerückt. Aktuell lohnt sich immer der Blick zu den anderen Plätzen. Der WSV spielt am Samstag gegen Fortuna Köln – schwierig. Der Tabellendritte Alemannia Aachen gegen den starken Aufsteiger 1. FC Kaan-Marienborn – auch schwierig. Dem SCP taten Borussia Mönchengladbach II und der FC Schalke 04 II am Freitag bereits einen Gefallen mit dem 1:1. Die Fohlen zogen deshalb nicht nach Punkten mit Münster gleich, S04 bleibt sechs Zähler zurück. Da ging vorzeitig ein Adventstürchen auf.

Gegner-Check:

RW Ahlen Foto: Lange vor RB Leipzig gab es den „Etikettenschwindel“ bei LR Ahlen. RB, was eigentlich für den Energiedrink Red Bull stehen soll, heißt ja offiziell RasenBallsport Leipzig. LR stand symbolisch für LR International, wurde aber im Vereinsregister von 1994 bis 2006 unter Leichtathletik Rasensport geführt. Ahlen stieg auf bis in die 2. Bundesliga. Die Preußen werden vor allem die Saison 1999/2000 in der Regionalliga Südwest nicht vergessen: Münster unterlag daheim mit 0:2 (Tore Ulf Raschke und Heiko Bonan) und auch im Wersestadion mit 0:3 (Tore Musemestre Bamba, Mario Krohm und Holger Karp).



Heute heißen Schlüsselspieler Jannik Borgmann oder Kapitän Cihan Özkara (vier Tore), beide sind Ex-Preußen. Für Trainer Andreas Zimmermann, seit 2020 bei RWA, gehören auch Andre Dej oder Jan Holldack zu wichtigen Akteuren im 4-2-3-1-System. RWA fährt dabei Achterbahn in dieser Saison, gewann 8:0 gegen Wattenscheid, verlor prompt 0:5 gegen Wiedenbrück, nahm Topteams wie Oberhausen (3:2) oder Kaan-Marienborn (3:1) die Punkte ab. Ansonsten pflastern eine Reihe von Unentschieden die Vergleiche der Erstvertretungen aus Ahlen und Münster. Vier Siege, fünf Remis, vier Niederlagen – gilt für beide Clubs. ...

Hildmann grinste jedenfalls, als er am Freitag vor dem Abschlusstraining die Frage gestellt bekommen hatte, wie viele Punkte er sich aus den restlichen Begegnungen des Jahres wünscht. „15“ lautete seine Antwort. Doch er fügte an, dass er nur von Spiel zu Spiel denke. Ein Dreier in Ahlen wäre der Anfang, dann noch nach Schalke, Wattenscheid und Bocholt, eingestreut die Heimpartie gegen Wiedenbrück (3. Dezember).

Preußen-Torjäger kehrt zurück

Am Personal wird es in Ahlen nicht liegen können, wenn nicht gepunktet wird. Alle zuletzt angeschlagenen Spieler sind wieder im Training. Torjäger Andrew Wooten hat muskuläre Probleme überwunden, Kevin Schacht, Tom Müller, Noah Kloth, Alexander Hahn, Marc Lorenz und Thorben Deters haben eine Viruswelle überstanden. „Zwei, drei Positionen überdenken wir noch“, sagt Hildmann und fiebert dem meist hitzigen Vergleich in Ahlen förmlich entgegen. Er sagt, er wolle sich da nicht provozieren lassen. Eine gute Idee von ihm.

So könnte der SCP spielen: Schulze Niehues - Koulis, Kok, Hahn – Langlitz, Remberg, Grote, Lorenz – Wegkamp – Wooten, Teklab