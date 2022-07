Das wäre geschafft, Spieltag Nummer eins in der Regionalliga West ist für den SC Preußen Münster gelaufen. Der 4:1-Heimerfolg über Wattenscheid 09 war ein prächtiger Start vor 6929 Zuschauern, damit ist der SCP saisonübergreifend seit 14 Partien ungeschlagen.

Am kommenden Sonntag geht es nun zum SC Wiedenbrück, fünf Tage danach gastiert am Freitag unter Flutlicht Aufsteiger 1. FC Bocholt in Münster.