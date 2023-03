Preußen holen nur einen Punkt – und haben jetzt ein Abstiegsendspiel

Mucksmäuschenstill wurde es auf dem Kunstrasen am Stadion. Tobias Harink, Trainer der A-Junioren von Preußen Münster, holte seine restlos niedergeschlagene Elf schnell in die Kabine. Erste Worte zum Aufrichten mussten gesprochen werden. „Es ist noch nicht vorbei“, sagte der Coach.

Noch nicht. Nach dem 1:1 (1:0) gegen den SC Verl aber hängt die Bundesliga-Zugehörigkeit der Adlerträger am allerletzten seidenen Faden. Samstag steht der finale Spieltag der Kurzsaison an. Die Preußen stellen sich mit 15 Punkten auf dem Konto in Paderborn vor, Verl empfängt mit 17 Zählern im Rücken Duisburg. Münster oder Verl wird es erwischen als Absteiger Nummer fünf. Vor zehn Jahren stiegen die Preußen zuletzt aus der höchsten Klasse ab, in der sie insgesamt bereits 288 Partien bestritten haben.

Hausotter macht es per Kopf

Verl, das seine erste Bundesliga-Serie überhaupt spielt, verdiente sich den Punkt allemal. „Wie so oft“ (Trainer Daniel Fröhlich) allerdings nahmen die Ostwestfalen nur zögernd die wichtige Partie an und wirkten etwas erschrocken, als die Hausherren schnell zu Standards kamen und durch Till Hausotters Kopfball nach Qualitätsflanke von Abwehrmann Levent Öztürk zum 1:0 (10.). Ideal für so ein Spiel? Denkste!

Denn der homogene Gast sortierte sich, fand mehr und mehr in ihre Abläufe, attackierte hoch und nachhaltig. Wie von einem unsichtbaren Schalter ausgeschaltet wirkte Münsters Aufbau – kaum ein Pass kam an, kaum einer wurde festgemacht. Auch schnelles Umschalten blieb Stückwerk. Alleine die eingespielte und physisch überlegene Innenverteidigung war im Bilde. Verl kam in der „Box“ kaum zur Geltung.

„ »Der Ausgleich fiel, als der Treffer wirklich nicht in der Luft lag.« “ Tobias Harink

Mit zwei neuen Kräften reagierte Harink schon zum Seitenwechsel. Das Bild aber änderte sich wenig – Verl marschierte mutig, angetrieben vom technisch wie läuferisch überragenden Julien-Noah Kracht. Die Preußen kamen aus ihrer Reaktionshaltung kaum heraus. Erst tief in der eigenen Hälfte zeigten sie Präsenz.

Ganz bitteres 1:1

Dann fiel das 1:1 auf eine ganz bittere Art und zu einem Zeitpunkt, „als der Treffer wirklich nicht in der Luft lag“ (Harink). Kracht zog von links eine weite Hereingabe rein, die sich zum Tor drehte und im langen Eck einschlug (74.). Münsters für den kranken Matthias Bräuer nominierter Torwart Tom Alter wurde komplett überrascht.

Für einen druckvoll-fulminanten Schlussspurt fehlten dann den ins Mark getroffenen Münsteranern an diesem Tag die Mittel. Dass sie sich hier und da zu Recht aufregten über den keine richtige Linie zeigenden Spielleiter Jonas Fischbach (Freudenberg), kam zum Frust hinzu.

Eine Woche Zeit

„Bei so einem Verlauf ist es schwer, noch in die Köpfe der Spieler zu kommen“, sagte Harink tief enttäuscht. „Die Unsicherheit griff viel zu schnell um sich. Wir haben eine Woche Zeit, den Dreh zu finden. Und diejenigen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen.“

SCP: Alter – Öztürk, Ticha, Kronenberg – Wiemer (46. Evers), Keute, Bena (75. Fajic), Pinto – Sarrafyar (59. Häusler) – Hausotter (82. Wolf), Pehlivan (46. Tchadjobo)