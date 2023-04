Aufstiegs-Countdown: Düren will echtes Heimspiel – um jeden Preis?

Preußen Münster befindet sich auf dem Weg in die 3. Liga. Die Mannschaft von Coach Sascha Hildmann führt die Tabelle der Regionalliga West souverän an. Bis zum möglichen Aufstieg begleiten wir den SCP im Liveticker und versorgen Sie mit allen Infos.

Preußen Münster steht als Tabellenführer der Regionalliga West kurz vor dem Aufstieg in die 3. Liga

Wann steigt Preußen Münster auf?

Nach dem 1:1-Remis zwischen Verfolger Borussia Mönchengladbach II und Fortuna Köln am Ostersonntag ist klar, dass Spitzenreiter Preußen Münster theoretisch bereits am kommenden Samstag (15. April) im Auswärtsspiel beim 1. FC Düren aufsteigen kann. Dafür müsste der SCP siegen und Gladbach darf parallel nicht beim SV Straelen gewinnen. Der erste Termin, an dem die Adlerträger komplett aus eigener Kraft aufsteigen können, ist das Nachholspiel beim 1. FC Kaan-Marienborn am 19. April.

Das Restprogramm von Preußen Münster

1. FC Düren (A/15. April, 14 Uhr)

1. FC Kaan-Marienborn (A/19. April, 19 Uhr)

Fortuna Düsseldorf II (H/22. April, 14 Uhr)

Fortuna Köln (H/28. April, 19.30 Uhr)

Wuppertaler SV (A/5. Mai/19 Uhr)

RW Ahlen (H/13. April/14 Uhr)

