Das große Talent ist etwas in den Hintergrund getreten. Deniz Bindemann konnte nach seinem Raketenstar zuletzt kaum noch seine Klasse in der Regionalliga nachweisen. Sein Vertrag läuft aus. Aber ohne Spielanteile wird es schwierig zu verlängern.

Wenn Deniz Bindemann am Samstagabend frustriert gewesen sein sollte, weil er beim klaren 3:0 von Preußen Münster gegen den SV Lippstadt nicht eingewechselt wurde, dann hat er seine Enttäuschung gut kanalisiert. Denn schon 24 Stunden nach dem Abpfiff stand der 20-Jährige für die zweite Mannschaft auf dem Feld, spielte dort in Aplerbeck beim 3:3 in ungewohnter Achterrolle, teils als hängende Spitze, machte ein Tor und kassierte viel Lob von U-23-Coach Kieran Schulze-Marmeling. „Er hat ein tolles Spiel gezeigt, war unheimlich engagiert, gut gegen den Ball, hatte einfach Lust auf Fußball. Leicht war’s nicht, aus dem Stegreif so eine Leistung abzurufen.“