„Interessiert mich nullkommanull“: Preußen bleiben im Hier und Jetzt

Sascha Hildmann weiß, was zählt und wann es wirklich zählt. Punkte sind die einzige Währung, die der Preußen-Trainer gelten lässt, und eine Saisonbilanz zieht er dann, wenn final zusammengerechnet wird, keinen Tag früher. Für Samstag, den 25. Februar 2023 und das Spiel beim 1. FC Köln II, bedeutet das: „Wir wollen gewinnen, wir wollen den achten Sieg in Serie einfahren. Und was in vier oder fünf Wochen passiert, das interessiert mich heute nullkommanull.“

Die Zukunft findet beim SC Preußen genau dann statt, wenn sie von der Gegenwart eingeholt wird. Im Hier und Jetzt wird konsequenterweise aber auch nicht in alten Wunden gebohrt. Die vier Gegentore in Rekordzeit gegen Schlusslicht SV Straelen sind analysiert, verarbeitet und abgehakt. „Da will ich gar nicht mehr drüber sprechen. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter, das hängen wir aber auch nicht zu hoch“, so Hildmann, der sogar noch Nutzen aus dem 5:4-Spektakel des vergangenen Wochenendes zieht: „Vielleicht war das ein Schuss vor den Bug genau zur rechten Zeit.“

Hildmann: Erfolg ist kein Selbstläufer

Denn die aktuelle Regionalliga-Tabelle, die so viele unausgesprochene Hoffnungen in sich trägt, sei das Ergebnis „richtig harter Arbeit“, wie Hildmann betont. „Und wir rackern und rackern weiter von Spiel zu Spiel. Ein Selbstläufer ist das auch in dieser Saison nicht.“

Junge Geißböcke nicht zu unterschätzen Foto: Zicklein, das klingt niedlicher, als es ist. Die jungen Geißböcke des 1. FC Köln haben Preußen Münster oft genug auf die Hörner genommen. Von den insgesamt 19 direkten Vergleichen haben die Amateure immerhin sieben gewinnen können, Münster war neunmal erfolgreich, drei Partien blieben ohne Sieger. In der aktuellen Spielzeit stehen die Rheinländer allerdings wie so viele andere Teams der Regionalliga eindeutig auf der Abschussliste des SCP: 4:2 gewann Münster im September. An diesem Samstag ist es zumindest nicht von Nachteil, dass die Jungtiere in Köln nicht auf Unterstützung der großen Geißböcke bauen können, die anderthalb Stunden nach Anpfiff der Regionalliga-Partie im benachbarten Müngersdorf in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg selbst auf die Wiese müssen. ...

Dass das Fußballerleben derzeit dann aber doch etwas einfacher vom Fuß geht, bestätigt Rekordtorschütze Gerrit Wegkamp: „Natürlich fällt es einem etwas leichter, wenn es einmal in der Mannschaft so gut läuft.“ Er hat bereits 15 Tore auf dem Konto, ist in der Torschützenliste das, was sein Club in der Tabelle ist: einsame Spitze. Inzwischen hat der 29-Jährige fast alle Tore schon im Angebot: Mit dem Fuß, mit dem Kopf, zu Hause und auswärts, in einfacher Ausführung und doppelt – und seit dem Straelen-Spiel sogar ein Eigentor. Auf die Frage, welches Tor in der Sammlung noch fehlt, sagt Wegkamp ganz im Sinne seines Trainers: „Das nächste.“

Wohl keine Profis auf Kölner Seite

Apropos: Der nächste Gegner ist natürlich auch wieder der schwerste, wie Hildmann betont: „Eine ganz starke Truppe, die zuletzt wieder sehr gut gespielt hat“ – und jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg dringend gebrauchen kann. Verstärkung aus der Bundesliga-Mannschaft befürchtet Hildmann weniger, die ist parallel gegen den VfL Wolfsburg im Einsatz. „Keine Ahnung, wer dann wo spielt. Ich weiß nur, dass ‚Baumi‘ (Trainer Steffen Baumgart) keine Rücksicht auf die Zweite nehmen wird.“ Unabhängig davon steht den Preußen ein weiterer harter Arbeitstag bevor.

„Wir haben noch zwölf Spiele vor uns, die anderen noch elf“, wagt Hildmann einen Blick auf den Spielplan und die möglicherweise letzten zwölf Partien in der Regionalliga – eine Abschiedstournee, über die bei den Preußen allerdings noch lange nicht geredet wird. Ein Nachholspiel bei Aufsteiger Bocholt hat der Spitzenreiter noch in der Hinterhand. Hildmann bleibt aber auch in diesem Punkt im Hier und Jetzt: „Ein Nachholspiel ist aber erst dann ein Vorteil, wenn man es gewonnen hat."

SCP: Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Teklab, Remberg, Grote, Lorenz – Bouchama – Wegkamp, Wooten