Schon 18 Tore: Schnappt Wegkamp sich die Krone aller fünf Regionalligen?

Preuße Gerrit Wegkamp hat in dieser Saison bereits 18 Treffer in der Regionalliga West erzielt und steht damit im Vergleich zu den restlichn Staffeln ziemlich gut da.

Gerrit Wegkamp hat einmal 20 Tore in einer Saison geschossen. Damals, vor fest zwölf Jahren, spielte er in der A-Junioren-Bundesliga für den VfL Osnabrück. Nun schickt er sich an, nicht nur Torschützenkönig in der Regionalliga West zu werden, sondern vielleicht auch die Krone aller Regionalliga-Kicker zu holen. Mit Leonardo Vonic vom 1. FC Nürnberg II (20 Treffer) und Grant-Leon Ranos vom FC Bayern München II (19) haben nur zwei Akteure mehr Tore erzielt. Noch stehen einige Spieltage allerorten an.

Sechs Runden ließ sich der knapp vor seinem 30. Geburtstag stehende Wegkamp Zeit, ehe er das erste Mal in dieser Saison traf. Am Mittwoch war er nicht zur Stelle, die Chance zum 19. Saisontor war da, der Ball flog in Rödinghausen über das Tor gen Wiehengebirge. Nach gut einer Stunde war sein Arbeitstag beendet. Karsamstag gibt es den nächsten Anlauf im Heimspiel gegen RW Oberhausen. Nachdem der SCP im Laufe der Saison auf zwei Stürmer umstellte und der gebürtige Ochtruper gemeinsam mit Andrew Wooten zum Einsatz kam, lief es. „W&W“ sind in der Regionalliga West ein unschlagbares Gespann. Wegkamp mit 18 Treffern und zwei Vorlagen, Wooten mit 13 Toren und zehn Vorbereitungen setzen die Maßstäbe vor dem Kasten.

Torarmer Nordosten

Fünf Staffeln gibt es in der Regionalliga. Wegkamp führt im Westen mit drei Treffern vor dem zweitplatzierten Serhat Güler vom Wuppertaler SV, der 15 Treffer in 23 Einsätzen markierte. In der Nord-Staffel kommt Moritz Göttel vom VfV Hildesheim auch auf 18 Treffer in 26 Partien, hinter ihm lauert Daounde Belene vom Hamburger SV II mit 17 Toren in 24 Partien.

Weiter im Südwesten hat Cas Peter vom FSV Frankfurt mit 16 Torerfolgen in 25 Matches die Führungsrolle inne, verfolgt wird er von Fabian Eisele (FC Homburg) mit 13 Toren. Nicht gerade torreich geht es überraschenderweise in der Nordost-Staffel voran, wo Christian Beck vom BFC Dynamo nach 23 Partien mit 13 Toren die Nummer eins ist. Artur Mergel (RW Erfurt) ist mit elf Treffern sein erster Verfolger.

Großer Kampf in Bayern

In Bayern gibt es dagegen einen großen Kampf um die Torjägerkrone. Der Nürnberger Vonic und der Münchener Ranos werden bedrängt von Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching), der auf 18 Tore in 29 Einsätzen kommt. Dahinter liegen it Saliou Sane (Würzburger Kicker) und Adam Jabiri (FC Schweinfurt 05) noch zwei Akteure mit jeweils 17 Toren in Lauerstellung. Vonic und Ranos sind beide erst 19 Jahre alt, Ranos wechselte aus der Jugend von Borussia Dortmund zu den Bayern – eine Art Robert Lewandowski im Mini-Format.

Rogier Krohne (r.) machte in der 3. Liga mal acht Tore in der Saison 2014/15, erreichte bei Preußen Münster aber nie den zweistelligen Bereich. Foto: Jürgen Peperhowe

In der vergangenen Dekade gab es eine Reihe von Torjägern, die in der Regionalliga für Furore sorgten, einige fanden sogar den Weg zum SCP, konnten sich da aber nicht vergleichbar in Szene setzen. Rogier Krohne, der großgewachsene Niederländer, der alles andere als ein Kopfball-Ungeheuer war, traf in der Nord-Staffel 24-mal für den BV Cloppenburg – in dieser Staffel ein Bestwert der letzten zehn Jahren. Für den SCP schoss er in der 3. Liga mal acht Tore in der Saison 2014/15, erreichte aber nie den zweistelligen Bereich. Auch in Münster landete Rufat Dadashov, der 25 Tore für BFC Dynamo markierte (2017/18) – Top-Wert in der Nordost-Staffel, in der 3. Liga waren es in der Spielzeit acht Treffer. Mittlerweile kickt Dadashov beim FC Schalke 04 II.

Weitere Bestmarken

Weitere Bestmarken: In der Regionalliga Südwest erzielte Sascha Marquet für den TSV Steinbach 26 Treffer, das wurde im Sommer 2021 abgerechnet – nun spielt Marquet bei Fortuna Köln. In der West-Staffel langten Mike Wunderlich für Viktoria Köln in der Spielzeit 2016/17 sowie Simon Engelmann in der Serie 2020/21 richtig zu, beide erzielten jeweils 29 Treffer. Aber den besten Wert hat 2017 in der Regionalliga Bayern Stephan Hain für Unterhaching gesetzt, als er 32 Treffer erzielte. Ein Ergebnis, der von den Hauptdarstellern in Sachen Torschießen in den fünf Regionalligen aktuell wohl nicht zu knacken ist. Vermutlich.