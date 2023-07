Inzwischen ist es offiziell: Johannes Schenk ist der nächste Neuzugang von Aufsteiger Preußen Münster. Der junge Keeper vom FC Bayern trainierte am Mittwochmorgen bereits mit der Mannschaft – und äußerte sich danach im ersten Videointerview.

Der achte externe Neuzugang von Preußen Münster für die kommende Saison in der 3. Liga ist perfekt. Johannes Schenk kommt vom FC Bayern München an die Hammer Straße, wird für ein Jahr zum SCP ausgeliehen. In München zählte der 20-Jährige zum Profikader, trainierte täglich mit den Bundesligakickern – und soll nun für frischen Wind beim Drittliga-Aufsteiger sorgen.