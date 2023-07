Mit Rico Preißinger kommt ein erfahrener Mittelfeldmann vom FC Ingolstadt an die Hammer Straße. Beim 1. FC Magdeburg und in Ingolstadt sammelte er bereits 46 Einsätze in der 2. Bundesliga. „Ich bin ein sehr verlässlicher Spieler, der sich mit viel Disziplin und Engagement voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Ich versuche immer, mit viel positiver Energie an die Aufgaben heranzugehen“, so Preißinger über sich selbst.

Foto: Imago/Stefan Bösl