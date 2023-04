Irres Spiel: Preußen II zeigt sich bei Sieben-Tore-Spektakel meisterlich

Can Pohl entwischt in dieser Szene dem Lotter und Ex-Preußen Burinyuy Nyuydine (r.).

Die oft inflationär genutzte Wertung zu einem „Wahnsinnsspiel“ im Sport passt hier perfekt: In einem Oberliga-Duell vom Allerfeinsten bewies Preußen Münster II große Comebackqualitäten, spielerischen Elan und taktischen Ideenreichtum, bis vor 350 Zuschauern das 4:3 (0:1) über die aufstiegswilligen Sportfreunde Lotte gebührend gefeiert werden durfte von einer stolzen und in sich geschlossenen Adler-Elf. Dass diese Preußen – wie die Erste tags zuvor – ebenfalls eine meisterliche Auszeichnung bekommen wollen, ließen sie nachhaltig spüren.

Nach Feierabend an der Werbebande lehnend atmete Stürmer Luca Steinfeldt durch, der mit drei Treffern der überragende Offensivmann war und auf schon 18 Saisontore kommt. „Wir können fast jedes Spiel drehen, denn die Qualität im Kader ist unfassbar“, sagte der 26-Jährige. Kieran Schulze-Marmeling freute sich über die Reaktion seiner mit 0:2 und 1:3 zurückliegenden Elf. „Es war auch vor der Pause ein Top-Spiel von uns. Wir haben einen Gegner, der defensiv viele Leute aufbietet, pausenlos bespielt. Aber wir kassieren gerade zu leichte Gegentreffer“, sagte der Trainer, der mit Personalwechseln zur fulminant durchgezogenen letzten halben Stunde beitrug.

Mause erstmals wieder in der Startelf

Die Preußen, erstmals wieder mit Marius Mause in der Startelf, suchten sofort durch viel Bewegung und Seitenverlagerungen die Chancen. Lotte sammelte fünf Abwehrleute in „der Box“ und legte es auf schnelles Umschalten an. Weil sich Abwehrchef Adrian Wanner ungestört den Ball zurechtlegen durfte und aus 22 Metern traf (19.), legten die Gäste überraschend vor. Und räumten hinten resolut auf. Halbwegs gute Abschlüsse hatten Steinfeldt, Can Pohl und Tobias Heering.

Nicht nur gefühlt hatten die Gastgeber die Oberhand, aber defensiv standen sie nicht sattelfest, gerade außen. Da lief Jeff Mensah einfach weg und erhöhte für Lotte (55.). Der Auftakt zum großen Schlagabtausch. Das 0:2 beeindruckte die Preußen nicht. Steinfeldt verkürzte per Kopf nach Mause-Flanke (58.). Für die Gäste nahm Wanner per Freistoß Maß und überwand den hier überraschten Keeper Veith Walde (60.). Mit drei frischen Spielern und neuer Formation wischten die Preußen auch das weg. Steinfeldt wuchtete einen Eckball von Franceso Di Pierro ins Tor (70.), Abwehrchef Jano ter Horst machte es ihm nach (74.). Die einstudierte Variante saß.

Lotte steckte zurück

Lotte steckte kräftemäßig zurück, weil es den Ballbesitzfußball des Gegners laufstark bearbeiten musste. Die Preußen kamen weiterhin zu Szenen, sie ließen partout nicht nach. Nick Selutin war dann links auf und davon, sein Anspiel nutzte Steinfeldt aus idealer Drehung heraus zum Siegtreffer (86.).

SCP: Walde – Pohl (84. You), ter Horst, Cirak, Demirarslan (60. Nyassi) – di Pierro (87. Sikorski) – Mause, Heering (60. Kehl), Tersteeg (60. Korte), Selutin – Steinfeldt