Mit viel Münster-Vergangenheit im Team: Das ist Waldhof Mannheim

Nach dem Aufstieg in die 3. Liga ist Preußen Münster wieder in ganz Deutschland unterwegs. Noch läuft die Vorbereitung, wir blicken aber bereits auf die neue Saison – und stellen alle kommenden Gegner vor. Weiter geht's mit Waldhof Mannheim.

Auf und ab kennt man beim SV Waldhof Mannheim nur zu gut, der Club war mal Erstligist, aber auch schon viertklassiger Regionalligist. Seit nunmehr fünf Saisons gehört der Verein zum Inventar der 3. Liga.

Letzte Saison: Eigentlich wollte Mannheim aufsteigen. Im spannenden Aufstiegsrennen ging der Mannschaft von Christian Neidhart die Luft aus, auch deshalb wurde mit Rüdiger Rehm ein bissiger Drittliga-Experte neu verpflichtet. Am Ende fehlten zehn Zähler allein bis zum Relegationsrang und derer 13 für den direkten Aufstieg. Das war deutlich zu viel. Rang sieben war für einen Zweitliga-Anwärter eine Enttäuschung.

Bekannte Spieler: Marc Schnatterer spielte eine letzte Saison noch für Waldhof. Mit dem Ex-Preußen Alexander Rossipal verließ ein gereifter Linksverteidiger den Club, er ging zu Hansa Rostock. Auch im Abstiegsjahr beim SCP war Fridolin Wagner. Geblieben ist Julian Riedel in Mannheim, der mittlerweile 31 Jahre alte Innenverteidiger spielte von 2013 bis 2015 in 37 Drittliga-Partien für den SCP. Noch mal Münster: Abwehrspieler Tim Sechelmann lernete das Fußball-ABC beim ESV. In der neuen Saison gilt die Flügelzange mit Jonas Carls (links) und Laurent Jans (rechts) als Faustpfand für sportliche Stabilität. Spannend: Linksaußen Minos Gouras.

Historie mit dem SCP: Nur sechs Vergleiche gab es mit den Preußen in Punktpartien, nur eine Partie gewann Münster. In der Saison 2019/20 trennten sich die Clubs 0:0 im Carl-Benz-Stadion, der SCP hätte im Abstiegskampf den Sieg am 36. Spieltag verdient gehabt, nur war es dann doch ein weiteres Puzzlestück in Sachen Abstieg. Am 22. Mai 2010 gewann Münster dagegen einzig und allein gegen Mannheim mit 2:0 in der Regionalliga West, Wojciech Pollok traf dabei doppelt.

Perspektive: Wundertüte. Das ist wohl das Stichwort, 15 Spieler gingen bis jetzt, zehn neue kamen dazu. Der Club siedelt sich, was das Personalbudget betrifft, erst in der zweiten Hälfte der Liga an. Es soll zwischen fünf und sechs Millionen Euro liegen. Der Etat verspricht eher gesundes Mittelmaß und es hört sich nach „Übergangsjahr“ an.

Ansetzung: Münster – Mannheim (5. Spieltag, 1. bis 3. September); Mannheim – Münster (24. Spieltag, 1. bis 3. Februar 2024)