Preußen-Verfolger Gladbach II siegt spät, Ahlens Coach muss gehen

Wenn ein letzter Mitbewerber um den Titel für Preußen Münster verblieben ist, dann Borussia Mönchengladbach II. Die Jungfohlen spielen aktuell wie ein Spitzenteam und holen sich spät ihre Siege. Eine Woche nach dem 3:2 über RW Ahlen, das Steffen Meuer in der 88. Minute gesichert hatte, gewannen sie mit dem gleichen Resultat bei der SG Wattenscheid 09 – und das in Unterzahl (Gelb-Rot für Per Lockl).

Oguzcan Büyükarslan löste in der letzten Minute großen Jubel aus. „Wir haben alles gegeben. Wenn das nicht reicht, muss man das anerkennen“, sagte Wattenscheids Coach Christian Britscho. Der Abstieg des Neulings zeichnet sich immer deutlicher ab.

WSV schon wieder enttäuscht

Der Wuppertaler SV blieb zum vierten Mal in Folge sieglos und steckt im Tief. Das 2:2 bei der starken Zweiten des 1. FC Köln rettete Roman Prokoph per Strafstoß in der Nachspielzeit.

Said Harouz bescherte Schlusslicht SV Straelen per Doppelpack den dritten Saisonsieg. Gegner RW Ahlen steckt hingegen tiefer denn je in Nöten. „Dieses Spiel darf niemals verloren gehen“, sagte Gianluca Marzullo nach dem 1:2, nach dem Coach Andreas Golombek entlassen wurde.

Düren gibt 2:0-Vorsprung her

Auch für den SC Wiedenbrück wird die Lage nach dem 0:2 gegen Alemannia Aachen immer bedrohlicher, noch sind es drei Punkte auf Rang 15. Fortuna Düsseldorf II hat sich auch im Abstiegskampf angemeldet. 1:2 unterlagen die Rheinländer dem SV Rödinghausen – Münsters nächster Gegner hat den Rhythmus wiedergefunden. Der 1. FC Düren gab gegen den FC Schalke 04 II ein 2:0 her und bleibt nach dem 2:2 unten dabei.

Sven Kreyer schenkte RW Oberhausen das 1:0 gegen den 1. FC Kaan-Marienborn, Sascha Marquet erzielte für Fortuna Köln das goldene Tor gegen den 1. FC Bocholt.