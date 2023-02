„Euphorie ist allgegenwärtig“: Hildmann und Wegkamp im Videointerview

Die Euphorie im Umfeld kommt bei Preußen Münster gut an, mit dem Aufstieg aber wollen weder Trainer Sascha Hildmann noch Torjäger Gerrit Wegkamp etwas zu tun haben. Noch nicht und schon gar nicht im Videoninterview vor dem Spiel gegen Köln II.

Am Samstag (14 Uhr) tritt Preußen Münster beim 1. FC Köln II an. Vor dem Spiel am Rhein haben SCP-Torjäger Gerrit Wegkamp und Trainer Sascha Hildmann über die aktuelle Lage beim Regionalliga-Tabellenführer gesprochen.