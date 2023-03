„Überrascht mich selbst“: Schulze-Marmeling überwältigt vom Preußen-Spiel

Nicht gespielt und doch gewonnen. Borussia Münster hatte einen freien Sonntag, durfte sich aber auf der Couch oder an diversen Spielfeldrändern über zwei Ausrutscher der Konkurrenz freuen. Die SV Ibbenbüren unterlag im Schlagabtausch beim SC Greven 09 mit 3:4 und überließ dem Geistviertelclub so die Tabellenspitze – die Anzahl der Partien ist nun ausgeglichen. Weil auch Verfolger SV Burgsteinfurt (1:1 bei Teuto Riesenbeck) patzte, lief alles wie am Schnürchen für die Borussen.

Ziemlich überwältigt von einem aufreibenden Spiel war Kieran Schulze-Marmeling, der Coach von Preußen Münster II. „Ich bin selbst überrascht, dass ich mit dem Ergebnis so gut leben kann“, sagte er nach dem 3:3 beim ASC 09 Dortmund, bei dem die U 23 einen 3:1-Vorsprung noch abgab. „Normalerweise fällt es mir nicht leicht, sowas hinzunehmen. Dafür bin ich zu ehrgeizig. Aber es war eben leistungsgerecht.“ Die Aplerbecker seien „eine der am besten besetzten Mannschaften in der Liga“. Aber der SCP ist eben auch wieder Überraschungsspitzenreiter. Weil der TuS Bövinghausen unerwartet zu Hause dem SV Schermbeck 1:2 unterlag, hüpften die Adler wieder auf Platz eins. Gut möglich, dass der ASC dieses feurige Remis auch deshalb ebenfalls ganz gut fand.

Junioren stehen vor ihren Abstiegsfinals

Weniger gelassen war die Stimmung bei den A- und B-Junioren der Preußen. Beide haben nach dem Wiederbeginn der Meisterschaft im Februar zwar noch nicht verloren, doch vor dem letzten Spieltag benötigen sie nun Schützenhilfe, um die Klasse zu halten.

Gedrückte Stimmung bei den A-Junioren nach dem Abpfiff: Das 1:1 gegen Verl war möglicherweise zu wenig. Foto: Wilfried Hiegemann

Vor allem die U 17 hat es schwer – trotz des 2:0 über Fortuna Köln. Denn beim Überraschungszweiten Arminia Bielefeld muss ein Sieg her. Und dann muss der MSV Duisburg beim punktlosen Schlusslicht SV Deutz Federn lassen (sehr unwahrscheinlich), RW Essen bei Fortuna Düsseldorf verlieren oder der SC Paderborn beim Absteiger aus der Südstadt. Spielt RWE remis, bräuchte der SCP etwa ein 6:0.

Auch die U 19 hat nichts mehr in der eigenen Hand. Das 1:1 gegen den SC Verl war zu wenig, die Ostwestfalen können mit einem Erfolg über die Duisburger, die aktuell Sechster sind, aus eigener Kraft die Rettung feiern. Ein SCP-Erfolg beim Neunten in Paderborn ist sowieso alternativlos.