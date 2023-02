Preußen-Urgestein: Simon Scherder sorgt für eine überraschende Bilanz

Enrique Lofolomo von Borussia Mönchengladbach führt dieses Ranking vermutlich uneinholbar in dieser Saison an: Der 22 Jahre alte Kongolese sammelte in dieser Saison zwölf Verwarnungen in 18 Auftritten. Abwehrspieler sind, weil sie nun einmal die meisten Zweikämpfe führen müssen, mehr gefährdet, für ihre Aktionen auch mal verwarnt zu werden. So gesehen ist die Statistik von Simon Scherder in dieser Spielzeit bemerkenswert. Münster 29 Jahre alter Abwehrrecke kassierte auch in seinem 19. Saisoneinsatz keine Gelbe Karte. Scherder, eine Art Urgestein beim SCP, hat eine blütenweiße Weste in der Saison 2022/23.

Scherder, der 2006 von Brukteria Dreierwalde zum SC Preußen als Junior gewechselt war, ist Teil der mittlerweile eingespielten Dreierkette um den zentralen Organisator Thomas Kok und den eher auf der linken Seite agierenden Alexander Hahn. Die Preußen lösen ihre defensiven Aufgaben dieser Tage in der Regel überzeugend und ohne viel Aufheben, ein Rädchen greift in das andere, Scherder ist Teil dieser geölten Maschinerie – ein, zwei Ausnahmen gab es dennoch.

In Wattenscheid Matchwinner beim 5:4

Wie zum Beispiel beim 5:4-Auswärtssieg in Wattenscheid im Spätherbst. Scherder „verbockte“ den Ausgleich zum 4:4 und traf in der siebten Minuten der Nachspielzeit zum Sieg. Als am Samstag sein SCP eine 5:0-Führung herschenkte und in der Nachspielzeit der SV Straelen bis auf 4:5 herangekommen war, war selbst der Routinier ratlos. „Ich will nix dazu sagen“, erklärte er nach der Partie – und blieb danach doch stehen und stand Rede und Antwort. Scherder ist längst im Status des „Elder Statesman“ im Preußen-Orbit angekommen, er hat Verantwortung übernommen, an den vielen guten Tagen und auch wenn mal schlecht läuft.

Bereits 2013 gegen die Stuttgarter Kickers und Elia Soiano war Simon Scherder dabei. Foto: Jürgen Peperhowe

Nach dem Abstieg im Jahr 2020 stand er kurz vor dem Absprung, kokettierte mit Drittliga-Angeboten. Nun dürfte er sich selbst auf die Schulter klopfen, dass er geblieben ist. Im dritten Regionalliga-Jahr winkt der Aufstieg in die 3. Liga. Damals, im Jahr 2011, als der SCP letztmals eine Meisterschaft und die Ankunft in der 3. Liga feiern konnte, war Scherder noch A-Junior im zweiten Jahr – und somit eine Art Zaungast bei den Aufstiegs-Feierlichkeiten.

246 Spiele für Preußens Erste

Nun trägt er seinen Teil bei bei den Preußen mit 19 Einsätzen sowie zwei Toren und schon vier Torvorlagen zum Erfolg bei. In all den Jahren, auch wenn er zwischen 2015 und 2017 fast 22 Monate nach zwei Kreuzbandrissen pausieren musste, kommt 246 Partien in der Erstvertretung zusammen. Es läuft bei ihm, vermutlich geht auch kein Weg an ihm vorbei, wenn Sportchef Peter Niemeyer den Kader für die kommende Saison zusammenstellt. Wo, bitteschön, soll Simon Scherder jetzt auch noch hinwechseln?