Randale beim Aufstiegsspiel: Jetzt steht der letzte Preußen-Gegner fest

In der kommenden Saison wird Preußne Münster wieder in der 3. Liga antreten - und kennt nun auch den letzten Gegner. Die SpVgg Unterhaching setzte sich am Sonntag auch im Rückspiel gegen Energie Cottbus durch. Zwischenzeitlich war die Partie unterbrochen.

Über sieben Wochen ist der große Aufstiegstag von Preußen Münster inzwischen her. Nachdem der SCP Fortuna Düsseldorf II im heimischen Stadion an der Hammer Straße mit 2:0 besiegt hatte stand fest: Im kommenden Jahr gibt es nach drei Jahren wieder Drittliga-Fußball in Münster. Nun, beinahe zwei Monate später, ist nach den zwei Aufstiegsspielen endlich auch der letzte verbliebene Platz in der 3. Liga gefüllt.

Neben dem Besuch bei 1860 München wird es für die Preußen in der kommenden Spielzeit auch noch eine zweite Reise in die bayrische Landeshauptstadt geben – oder zumindest in den Landkreis München. Dort nämlich ist Bayerns Regionalliga-Meister SpVgg Unterhaching heimisch, der sich am Sonntagnachmittag im Relegations-Rückspiel mit 2:0 gegen Energie Cottbus durchsetzte. Das Team aus der Lausitz war als Meister der Regionalliga Nordost in die Partien gegangen und hatte bereits das Hinspiel am vergangenen Mittwoch zuhause mit 1:2 verloren.

Randale in der zweiten Hälfte

Die Gastgeber, trainiert von Ex-Nationspieler Sandro Wagner, gaben bereits früh in der Partie die Richtung vor. Knapp 17 Minuten waren gespielt, da erzielte Mathias Fetsch die Führung für Unterhaching – und traf Cottbus ins Mark. Simon Skarlatidis besorgte in der Nachspielzeit per Außenrist die Entscheidung. Für Coach Wagner war es das letzte Spiel. Bereits vor Wochen hatte er angekündigt, Unterhaching am Saisonende zu verlassen. Wohin es den 35-Jährigen zieht, ist noch unklar.

Riesen Jubel in Unterhaching: Simon Skarlatidis machte das 2:0 in der Nachspielzeit. Foto: Imago

In der zweiten Halbzeit war die Partie im Alpenbauer Sportpark wegen Fan-Ausschreitungen für mehrere Minuten unterbrochen. Beim Stand von 1:0 für Unterhaching warfen Cottbuser Fans rund 20 Minuten vor Spielende Leuchtraketen, Bierbecher und Eisenstangen auf den Platz. Innerhalb von Sekunden waren Dutzende Polizisten auf dem Feld und setzten Tränengas ein. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz und Präsident Sebastian Lemke gingen in die eigene Fankurve und versuchten, die Situation zu beruhigen. Nach einer guten Viertelstunde ging es dann weiter.

Alte Bekannte in der 3. Liga

Unterhaching ist für die Preußen ein alter Bekannter in der 3. Liga. Zwischen 2011 und 2020 trafen die beiden Teams dort 14 Mal aufeinander, ehe der SCP 2020 in die Regionalliga West abstieg. Für die SpVgg ging es ein Jahr später in die Viertklassigkeit. In der 3. Liga ist die Bilanz extrem ausgeglichen, beide Teams konnten fünf Mal siegen (vier Remis). Zuletzt traf Münster am 7. Juni auf Unterhaching und gewann im heimischen Preußenstadion mit 2:1. Gute drei Wochen später stand der Abstieg fest.