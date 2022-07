Münster

Gut 24 Stunden vor dem Saisonstart des SC Preußen Münster in der Fußball-Regionalliga West standen zwei Leitfiguren Rede und Antwort. Der neue Kapitän und Rückkehrer Marc Lorenz zeigte sich genauso wie Trainer Sascha Hildmann zuversichtlich, dass das ein richtig gute Saison werden kann. Am Samstag um 14 Uhr gastiert Wattenscheid 09 in Münster - bis zu 6500 Zuschauer werden erwartet.