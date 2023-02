Preußens Offensivkraft Yassine Bouchama im Video-Interview

Münster

Yassine Bouchama kam vor der Saison von Regionalliga-Absteiger VfB Homberg zum SC Preußen. In Windeseile spielte sich die Offensivkraft in den Vordergrund, mittlerweile ist er Stammspieler auf der zentralen Mittelfeldposition. Was er über seinen Ex-Verein SV Straelen zu sagen hat, für den er 2020/21 eine Saison bestritt und auf den er am Samstag trifft, ist in diesem Interview zu hören.

Von Alexander Heflik und Cengiz Sentürk