Da soll noch mal einer sagen, die Bezeichnung Feierabend-Fußballer sei eine Beleidigung. Die Truppe des SC Preußen Münster hat diesem abwertenden Begriff am Mittwochabend eine ganz neue Bedeutung verliehen. Beim 4:0 (2:0)-Pokalerfolg über Regionalliga-Konkurrent Wattenscheid 09 adelte eine einzigartige Preußen-Mischung den Begriff Feierabend aufs Feinste. Nach 90 Minuten war 3241 Zuschauern zum Feiern zumute, die „Oh, wie ist das schön“-Chöre bescheinigtem dem Experiment von Trainer Sascha Hildmann einen hundertprozentig gelungenen Ausgang.

Leistungsträger aus der A-Junioren-Bundesliga und der Oberliga-Reserve spielten gemeinsam mit den Jungs aus der – derzeitigen – zweiten Reihe des Regionalliga-Kaders, als täten sie den lieben langen Tag nichts anderes. Dabei gab es beim Abschlusstraining am Abend zuvor gerade einmal eine gemeinsame Einheit in dieser Formation.

Einzigartige Konstellation

„Das steht oft nur im Hintergrund, aber jetzt rückt es mal ins passende Licht“, sagt U-23-Coach Kieran Schulze-Marmeling. „Ein Regionalligist, der seine Reserve in der Oberliga spielen lassen kann, das gibt es sicher nicht oft in Deutschland. Da spielen gute Jungs, die im Rhythmus und jederzeit einsetzbar sind.“ Gemeinsam mit den Bundesliga-Junioren ermöglicht das genau diese Versuchsanordnung, die Hildmann nicht einmal als Wagnis ansah. „Das war es keinesfalls, und ich verstehe auch nicht, wieso man an dieser Truppe hätte zweifeln sollen“, so der Trainer nach dem erfrischenden Auftritt.

2. Runde Westfalenpokal: Preußen Münster - SG Wattenscheid 09 Darius Ghindovean (Mitte) tankt sich durch zum 1:0-Führungstreffer. Foto: Sebastian Sanders Torschütze Darius Ghindovean dreht ab zum Jubeln.... Foto: Sebastian Sanders ... und lässt sich von Mitspieler Gerrit Wegkamp feiern. Foto: Sebastian Sanders Hier freuen sich Darius Ghindovean (r.) und Thomas Kok über den gelungenen Auftakt der Partie. Foto: Sebastian Sanders Während des Spiels hatte Darius Ghindovean (l.) Redebedarf - und diskutierte mit seinen Gegenspielern. Foto: Sebastian Sanders In dieser Szene behauptet SCP-Stürmer Gerrit Wegkamp (M.) den Ball gegen den Wattenscheider Tim Esser. Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Denniz Bindemann (Münster), Kian Licina Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Denniz Bindemann (Münster) jubelt über sein 2:0 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Denniz Bindemann (Münster) jubelt über sein 2:0 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Thorben Deters (Münster), Bruno Staud Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Kevin Schacht (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Jubel nach dem 3:0 durch Gerrit Wegkamp (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Jubel nach dem 3:0 durch Gerrit Wegkamp (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Abid Yanik, Thorben Deters (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Thomas Kok (Münster), Tom Müller (Münster), Felix Casalino Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Darius Ghindovean (Münster), Mika Keute Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Nick Selutin Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Torjubel von Nick Selutin (U23) zum 4:0 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Torjubel von Nick Selutin (U23) zum 4:0 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Torjubel von Nick Selutin (U23) zum 4:0 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Torjubel von Nick Selutin (U23) zum 4:0 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Trainer Sascha Hildmann (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Tom Müller (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Kurz vor dem Spiel musste das Netz noch repariert werden Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Trainer Christian Britscho, Trainer Sascha Hildmann (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Viele zweifelhafte Entscheideungen des Lienienrichters Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Schiedsrichter Tobias Severins, Denniz Bindemann (Münster) Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Moritz Hinnekamp, Darius Ghindovean (Münster), Bruno Staud Foto: Sebastian Sanders Westfalenpokal Preußen Münster - SG Wattenscheid 07.09.2022 Thomas Kok (Münster), Kian Licina, Darius Ghindovean (Münster) Foto: Sebastian Sanders

Gerrit Wegkamp, Niko Koulis, Thomas Kok, Darius Ghindovean, Deniz Bindemann und Thorben Deters brachten Erfahrung und nachgewiesene Regionalliga-Kompetenz ins Spiel. Noah Kloth, Marius Mause, Francesco Di Pierro und Kevin Schacht treiben sonst die Oberliga-Reserve an. In der zweiten Halbzeit kamen Elias Demirarslan, Ali Cirak, Luca Steinfeldt und der späte Torschütze Nick Selutin aus der Oberliga-Reserve sowie U-19-Kapitän Mika Keute aufs Feld – ohne, dass die Partie nennenswert an Unterhaltungswert einbüßte. Einzig der erstaunlich wehrlose Gegner sorgte für einen leichten Spannungsabfall.

Jugendgruppenleiter Wegkamp

„Das haben wir vorher besprochen. Wir wollten Spaß haben, und wir wussten, dass wir uns diesen Spaß verdienen müssen.“ Das gab nach dem Spiel Wegkamp zu Protokoll, der derzeit unverzichtbarer Teil der ersten Zwölf bei den Preußen ist. Aktuell kommt der Stürmer im Ligaalltag regelmäßig von der Bank und erhöht sofort die Energie auf dem Platz. Am Mittwoch war der 29-Jährige auch als Jugendgruppenleiter gefragt. Ein Selbstläufer, wie sich herausstellte. „Erstmal will man sich ja selber nicht vorwerfen lassen, derjenige zu sein, der mitgezogen werden muss. Natürlich ist es die Aufgabe von uns erfahrenen Spielern, die Jungs mitzuziehen. Aber das war gar nicht nötig. Alle haben sich reingeworfen – und wir hatten den Spaß, den wir uns erarbeiten wollten.“

Pflicht mit Spaß erfüllt

Allerdings war diese Partie weder Jux-Veranstaltung noch Freundschaftsspiel – am Ende einer langen Pokalrunde auf Verbandsebene wartet das Ticket für den lukrativen DFB-Pokal. Ein Ziel, das allerdings erst auf der Zielgeraden seinen ganzen Charme und seine Bedeutung offenbart. Am 4. Juni steht am Tag der Amateure das Finale an – bis dahin gilt das Hauptaugenmerk der Punkterunde. Was das Pokalexperiment zu diesem Projekt beitragen kann? Alles und nichts. Hildmann hat jetzt eine Reihe eindrucksvoller Bewerbungsvideos vorliegen, dürfte aber weiter auf die Spieler bauen, die zuletzt so nachhaltig gepunktet haben. Die Startelf vom vergangenen und voraussichtlich auch nächstem Samstag genoss die Partie entspannt von der Tribüne. Angst um die Stammplätze müssen sie (noch) nicht haben, der Trainer weiß aber um sehr gute Alternativen.