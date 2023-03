Souverän wie eh und je – Preußen lassen Lippstadt keine Chance

Neun Siege am Stück – das gelang Preußen Münster im Jahr des Drittliga-Aufstiegs unter Trainer Marc Fascher auch 2011. Nun haben die Adler diese Serie eingestellt. An der Rückkehr in die 3. Liga zweifelt keiner mehr. Gegen den SV Lippstadt, der eine ordentliche Runde im Tabellenmittelfeld spielt, war ein Klassenunterschied erkennbar. Das 3:0 (1:0) entsprach so gerade den Kräfteverhältnissen. Auch vom schlechten Zustand des Rasens ließ sich der Primus nicht aufhalten. Verfolger Wuppertaler SV spielte nur 2:2 gegen den 1. FC Köln II und scheint weg vom Fenster. Nur Borussia Mönchengladbach II, später 3:2-Sieger in Wattenscheid trotz Unterzahl, kann dem Favoriten theoretisch noch gefährlich werden.

„Es war eine brutal starke Mannschaftsleistung“, sagte Spielführer Marc Lorenz. „Gegen diesen Gegner ist es nicht einfach, gerade auf dem Platz.“ Andrew Wooten, der drei Scorerpunkte sammelte, erklärte: „Wir haben Lippstadt in der eigenen Hälfte spielen lassen, und im Mittelfeld waren wir dann da. Der Plan ist aufgegangen.“ Coach Sascha Hildmann hatte wenig zu meckern. „Wir hatten uns etwas überlegt“, bestätigte er. „Lippstadt hat den Ball gut laufen lassen, wir mussten uns reinarbeiten. Wir haben ja zwei Leute aus dem Kalten geholt, aber die haben es gut gemacht. Der Platz wurde nach der Pause schlechter, dennoch war es gut anzusehen. Mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr zufrieden.“

Für die gesperrten Nicolai Remberg und Dennis Grote kamen zwei Akteure in die Mannschaft, die in dieser Saison bisher noch nie anfangen durften. Darius Ghindovean erhielt so seine lange erhoffte Chance. Der Rumäne war als Joker letztmals im Oktober eingesetzt worden. Neben ihm lief in der Mittelfeldzentrale Yassine Bouchama auf, weshalb auf seiner sonstigen Position hinter den Spitzen Marvin Benjamins sein Startelf-Debüt feierte. Ansonsten blieb alles beim Alten. Auf der Bank saßen lediglich sieben Akteure, also zwei weniger als zugelassen. Dildar Atmaca fehlte abermals.

Wegkamp verwertet Wootens Vorlage

Die betont offensive Formation des Spitzenreiters sah sich sofort mit einer Chance des Gastes konfrontiert. Gerrit Kaiser köpfte nach einer Ecke nur knapp vorbei (2.). Münster präferierte mehr als sonst den langen Ball, hatte anfangs weniger vom Spiel und kam dann doch über das übliche Erfolgsmodell zur ersten Szene: Flanke Marc Lorenz, Kopfball Gerrit Wegkamp – aber Keeper Christopher Balkenhoff fasste zu (7.). Zwei Minuten später schaute er dann aber nur noch hinterher. Andrew Wooten hob die Kugel präzise in die Mitte, wo Wegkamp einfach auch ein Stück größer war als die Innenverteidiger und sehenswert mit einer Bogenlampe den Knick anvisierte. Das 1:0 (9.) war pragmatisch und doch schön erarbeitet.

Preußen haben die Partie im Griff

Für sehr lange Zeit blieb es das einzige Highlight der Partie, die die Hausherren aber im Griff hatten. Die Lippstädter verschanzten sich wie erwartet nicht, suchten gerade über ihre linke Seite immer den Weg nach vorn, waren in ihren Bemühungen aber etwas fahrig. Ghindovean fand bei den Preußen erst nach einer halben Stunde ins Spiel, war eher vorsichtig am Ball, hatte aber nach einer Lorenz-Ecke eine ganz brauchbare Kopfball-Gelegenheit (29.) gehabt. Noch dicker war die nächste Standard-Chance. Wieder brachte Lorenz den Ball nach innen, diesmal per Freistoß. Alexander Hahn tauchte frei vor Balkenhoff auf, bekam das Leder aber nicht am Schlussmann vorbei (33.). Fast müßig zu erwähnen, dass die nächste Top-Möglichkeit auch aus einem ruhenden Ball resultierte. Lorenz chippte den Ball in die Mitte, Hahn legte ab, Ghindovean hielt drauf – Pfosten (45.). Wegkamp staubte zwar ab, stand aber im Abseits.

Halbzeit zwei bot ein ähnliches Bild wie die erste. Wenig Spielfluss auf zumindest im Süden sehr holprigem Geläuf, aber ein Gastgeber, der das Geschehen kontrollierte. Mit aller Vorsicht gesprochen, markierte schließlich Lorenz die Entscheidung. Wooten legte nach links raus und sackte seinen zweiten Assist des Tages ein, weil der Kapitän stramm und kompromisslos den Raum nutzte und aus 13 Metern zum 2:0 ins lange Eck traf (55.). Nur ein eigenes Tor wollte dem US-Amerikaner noch nicht gelingen. Nach Hahns Steckpass scheiterte er frei an Balkenhoff (61.). Nach der Ecke flog Simon Scherders Schuss vorbei (61.).

Wooten macht doch noch sein Tor

Doch Wooten hatte sich seinen Treffer ja verdient. Teklab und der eingewechselte Shaibou Oubeypawa machten über rechts Dampf, die Gäste klärten sehr unzureichend, sodass der Angreifer aus 16 Metern abschließen durfte und sich mit dem 3:0 in den Winkel bedankte (72.). Der SCP blieb auch danach aktiv, lief vorne an, ließ hinten nichts zu. Ein weiterer Treffer war den 7815 Zuschauern nicht vergönnt, weil Wootens Kopfball vorbeiging (89.). Die nächste Feierrunde konnte trotzdem starten. Die ganz große und finale Party rückt immer näher.

SCP: Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Teklab (76. Frenkert), Ghindovean, Bouchama (85. Koulis), Lorenz – Benjamins (54. Oubeyapwa) – Wegkamp (80. Langlitz), Wooten

SVL: Balkenhoff – Ufuk, Sprekelmeyer, Allmeroth, Heiserholt – Möller – Holtkamp (65. Ortmann), Altun, Matter (84. Mika), Lee (59. Halbauer) – Kaiser (65. Wagner)

Schiedsrichter: Jörn Schäfer (Iserlohn)

Tore: 1:0 Wegkamp (9.), 2:0 Lorenz (55.), 3:0 Wooten (72.)

Zuschauer: 7815

Gelb: Lorenz / Altun, Sprekelmeyer