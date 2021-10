Spitzenreiter stillt seinen Torhunger auch gegen Preußen Münster II

Auch in Münster stillte die offensiv beste Elf der Oberliga ihren Torhunger. Zu deutlich mit 4:0 (3:0) siegte die brandgefährliche Zweite des SC Paderborn bei der Zweiten des SC Preußen, die sich in einigen guten Phasen nicht belohnte. Konsequent blieb sie ihrem spielfreudigen Stil treu und dachte keinen Moment daran, auf bloße Schadensbegrenzung zu setzen.

Schon aus Ausbildungsgründen kommt das bei Trainer Kieran Schulze-Marmeling nicht in Betracht und dem Charakter des Kader würde es zuwiderlaufen. Drei Heimspiele gewannen diese Preußen zuvor, die jetzt auf einigen Positionen und in manchen Szenen an Grenzen stießen. Was zu erwarten war angesichts der personell unterfütterten Aufstiegsambitionen des Spitzenreiters. Die Regionalliga ist das Ziel, die Finanzmittel dafür stünden parat.

Benjamins bleibt Elfmeter verwehrt



Nach zehn Minuten kam ein Paderborner Pass in die Tiefe an und Außenverteidiger Christian Stabenau traf aus spitzem Winkel. Das Sturmtrio Fabrice Hartmann, Wladimir Wagner und Luis Ortmann attackierte hoch und pausenlos, der in drei Zweitliga-Kurzeinsätzen erprobte Kelvin Ofori lieferte als schneller und technisch herausragender Freigeist zu. Die Preußen schafften es zeitweise, gegen die Ballorientierung der Gäste die freie Bahn zu finden. Marvin Benjamins hätte einen Elfmeter zugesprochen bekommen müssen. Die Spitzen Kevin Schacht und Tobias Heering bekamen kaum geeignete Zuspiele.

Effektivität war eine Tugend der vor dem Kasten entschlossenen Gäste, die sehr oft den langen Ball übers Mittelfeld hinweg spielten. Einen nicht gut platzierten Abschlag von Preußen-Keeper Steffen Westphal münzte Paderborn nach drei Kontakten ins 2:0 durch Ofori um (27.). Zum 3:0 durch Ortmanns achten Saisontreffer (32.) lieferte Hartmann leicht und locker zu.

"Und dann schlug der Gegner zu"



Obschon sich Sven Rüschenschmidt in die SCP-Abwehr schob, um lange Bälle abzufangen, gab es Gästeszenen. Den Foulelfmeter von Ortmann (47.) parierte Westphal. Ein Missverständnis zwischen ihm und Can Pohl ließ Jesse Tugbenyo Platz zum 4:0 (54.).

Trotzdem wirkten die Unterlegenen nicht frustriert oder gar machtlos. Mit frischen Kräften wurde Widerstand belebt. „Fußballerisch war das gut, aber Paderborn stellt eine Spitzenelf mit robusten Typen, die das direkte Duell gewinnen“, sagte Schulze-Marmeling. „Ich dachte mehrfach: Da geht was für uns. Und dann schlug der Gegner zu. Wir machen die Fehler, die einer jungen Elf unterlaufen dürfen.“

SCP: Westphal – Mause, Ter-Horst (71. Wesberg), Pohl – Benjamins, Koopmann, Rüschenschmidt, Demirarslan (80. Kourouma) – Di Pierro – Heering (58. Frieling), Schacht (71. Selutin)