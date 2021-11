Springt Preußen Münster gegen Wiedenbrück an die Spitze?

Foto:

Der SC Preußen Münster dürfte gewarnt sein vor dem SC Wiedenbrück. Denn die Gäste konnten bis auf die Partie gegen Fortuna Köln (0:1) in jeder Begegnung gegen einen Top-Regionalligisten punkten: 0:0 gegen RW Essen und den Wuppertaler SV, 1:0-Sieg gegen Oberhausen.



Der 35 Jahre alte frühere U-21-Nationalspieler Daniel Brinkmann, der höherklassig für Arminia Bielefeld, FC Augsburg, Alemannia Aachen und Energie Cottbus aktiv war, macht den SCW zu einem ganz unangenehmen Sparringspartner. Gerade einmal neun Gegentore in 16 Regionalliga-Partien unterstreichen, was Wiedenbrück richtig gut kann: verteidigen.



Dabei ist mit Benedikt Zahn ein Ex-Preuße erfolgreichster Angreifer, und der kam zuletzt auf Touren. Sieben Tore sind eine Top-Ausbeute, in Münster waren es drei nach 18 Einsätzen. Auf Zahn, der im Sommer die Clubs wechselte, muss der SCP achten. Dabei verlor Wiedenbrück mit Phil Beckhoff in der Sommerpause seinen besten Angreifer (15 Tore) an Borussia Mönchengladbach II.



Allerdings bleibt dem SCP die Gewissheit, in sechs Punktpartien in der Regionalliga und Oberliga noch nie gegen Wiedenbrück verloren zu haben. Einzig die bittere Pleite im Westfalenpokal am 14. Mai 2013 bleibt einigen Preußen-Anhängern im Gedächtnis. Damals verlor der SCP im Aufstiegsrennen der 3. Liga entscheidend Boden und schied auf peinliche Art und Weise gegen den damals klassentieferen Gastgeber aus Wiedenbrück mit 1:2 im Westfalenpokal aus – Volkan Okumak, heute in der dritten türkischen Liga für Pendikspor Istanbul tätig, traf in der 94. Minute zum Sieg.