Preußens Testspielgegner Jeddeloh trauert um Verteidiger Eckbauer

Fußball-Regionalligist SSV Jeddeloh II trauert um seinen Spieler Hannes Eckbauer. Der 19 Jahre alte Verteidiger kam laut Vereinsangaben am Samstagmorgen „bei einem tragischen Unfall ums Leben“.

Der Abwehrspieler war erst im vergangenen Sommer von der U19 des JFV Edewecht zu Jeddeloh gewechselt. Der Club schrieb in einer Stellungnahme: „Wir trauern und weinen um einen jungen Menschen, den wir nie vergessen werden und der uns viel zu früh verlassen musste. Wir werden dich vermissen! Tief berührt richten wir unser Beileid und Mitgefühl an die Familie, die Freunden und an unser Team. Ruhe in Frieden, Großer!“

Das für vergangenen Sonntag angesetzte Testspiel gegen den Drittligisten VfB Oldenburg fand wegen des Trauerfalls nicht statt. Bevor Jeddeloh gegen Münster testen würde, stehen noch die Testspiele des Nord-Regionalligisten gegen den VfL Oldenburg (14. Januar) und den Hamburger SV II (17. Januar) an. Wie Preußen auf Anfrage mitteilte, ist die Partie bei Jeddeloh Stand jetzt weiter geplant. Sie ist für Samstag, 21. Januar (14 Uhr), angesetzt