Vor dem Preußen-Spiel: Warum Straelen bereits auf Abschiedstour geht

Hat zumindest mit dem SV Straelen keine Zukunft in der Regionalliga West: Niek Munsters (r.).

Der SV Straelen ist auf Abschiedstour. Denn Club-Chef Hermann Tecklenburg, der Ehemann von Frauen-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg, sieht keine Zukunft in der Regionalliga für den Club aus dem Ort mit gut 15.000 Einwohnern.

Sportlich wird das nicht mehr so schwer werden, die Klasse nicht zu halten. Aber Tecklenburg sieht diese vierte Liga als Schnittstelle zwischen Amateur- und Profifußball für den SVS als Minusgeschäft an.

Traurige Erinnerung an Daubes Verletzung in Straelen

Im „Reviersport“ rechnete er unlängst vor, dass gegen Aachen im Oktober 1075 Zuschauer im Stadion gewesen waren, die Einnahmen rund 5300 Euro betragen hätten, aber aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen für 600 Alemannia-Anhänger allein 5400 Euro ausgegeben worden seien. Lohnt sich nicht. Die Wege trennen sich wohl auf Dauer, Straelen plant für die Oberliga Niederrhein, Münster für Liga drei.

Dem SCP wird Straelen fehlen, denn die Bilanz ist bis auf zwei Gegentore in fünf Aufeinandertreffen makellos. In trauriger Erinnerung bleibt dennoch der 18. September 2021, als sich Dennis Daube beim 4:0-Erfolg der Preußen das Kreuzband riss – er arbeitete seitdem an seinem Comeback. Straelens Lage ist hoffnungslos, daran wird auch Interimstrainer Kevin Wolze nichts ändern. Er springt zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit ein. Neunmal wurde beim SVS der Trainer seit Saisonbeginn 2021 gewechselt, darunter auch Sunday Oliseh, der frühere Starspieler von Borussia Dortmund.