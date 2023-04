Preußen-Verträge laufen aus: So ist der Stand bei Kok und Grote

Thomas Kok ist ein freundlicher junger Mann, er lächelt viel, wenn er angespochen wird. Ein halbes Jahr, nachdem der Niederländer ohne Deutschkenntnisse in Münster gelandet war, stand er in der Landessprache Rede und Antwort. Vermutlich würde er jetzt, wo er seit knapp eineinhalb Jahren für Preußen Münster spielt, auch im Ortsdialekt Masematte sprechen können. Er lernt schnell. Am Samstag, nach dem 2:0-Erfolg über RW Oberhausen, einer Art Arbeitssieg des Spitzenreiters, hatte der 25 Jahre alte Abwehrchef Kok die Partie treffend analysiert.

Die letzte Frage aber, die um seine persönliche Zukunft, amüsierte ihn doch über die Maßen. Er drehte sich zu Dennis Grote, dem Torschützen zum 1:0, und fragte diesen: „Glaubst du das? Er will wissen, ob ich andere Angebote habe.“ Grote, ebenso wie Kok einer der Preußen-Spieler, die auslaufende Verträge im Sommer haben, stimmte laut lachend ein. Fragt man doch nicht, ob ein Spieler ein Angebot vom Verein oder einem anderen Club hat. Österliches Amüsement halt.

Kok: „Muss von zwei Parteien aus klappen“

Aber gerade bei Kok und Grote stellt sich diese Frage sehr wohl. Wie geht es weiter? Kok bot in der Defensive eine überragende Partie, er löschte alle kleinen und größeren Brände mit großer Gelassenheit und viel Entschlusskraft. Grote war Wegbereiter des Heimsieges, weil er das wichtige 1:0 markierte. Sportchef Peter Niemeyer hat längst Kontakt aufgenommen, verrieten beide. Aber, und da wurde so etwas wie eine Pokerpartie deutlich, Kok fügte an: „Ich fühle mich hier wohl, aber es muss von zwei Parteien aus klappen. So macht Fußball jedenfalls Spaß.“

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Verbleib des Niederländers, der mit dem norwegischen Erstligist FV Jerv vor dem Wechsel nach Münster aufstieg, ist zumindest nicht undenkbar. Und auch Grote, der demnächst 37 Jahre alt wird, ist – natürlich – nicht abgeneigt. Er ließ sich wenigstens entlocken: „Aktuell spricht nicht viel dagegen.“ Stichwort Vertragsverlängerung. Er schaut von Jahr zu Jahr.

Lässt Grote wieder einen ganzen Aufstieg folgen?

Mit Bochum, Duisburg und Chemnitz ist er aufgestiegen. Die Drittliga-Rückkehr von RW Essen, als er im letzten Winter als Kapitän wegen seiner Wechselabsichten gen Münster aufs Abstellgleis geleitet wurde, bewertet er als „halben Aufstieg“. Und lacht. Dennis, der Vereinhalbste, ist auf Aufstiegskurs. Eine gute Verhandlungsposition.