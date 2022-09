Bundesliga-Erfahrung für Preußen: Röttgermann verstärkt den Aufsichtsrat

Die Preußen bekommen Zuwachs im Aufsichtsrat. Thomas Röttgermann, der auch schon bei einigen großen Clubs in der Verantwortung war, kommt zurück in seine Heimt. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf.

Der SC Preußen Münster begrüßt ein neues Gesicht in seinem Aufsichtsrat. Der erfahrene und im Münsterland verwurzelte Fußball-Manager Thomas Röttgermann wurde vom Kontrollgremium des Sportclubs satzungsgemäß als neuntes Mitglied kooptiert. Der 61-Jährige, dessen beruflicher Werdegang nach seinem Studium an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster an der Hammer Straße begann und der erst im Sommer auf der Jahreshauptversammlung für seine 30-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt wurde, soll seine umfangreiche Expertise im Bereich Vermarktung und Strategieentwicklung ab sofort im Aufsichtsrat des Traditionsvereins einbringen.

„Ich bin nun seit deutlich über 30 Jahren im Fußball-Geschäft tätig und freue mich, jetzt beim SC Preußen meine Erfahrungen einbringen zu können. Seit meiner damaligen operativen „Preußen-Zeit“ bin ich immer Mitglied geblieben und habe mich meinem Heimatverein stets eng verbunden gefühlt", sagte Thomas Röttgermann. Er wolle dem Verein und der Stadt Münster nun etwas zurückzugeben. „Ich habe die positiven Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit beobachtet und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsrats-Kollegen, dem Präsidium, den Geschäftsführern und darauf, den Weg des SCP in eine gute und erfolgreiche Zukunft mitgestalten zu können.“

„Sehr vertrauensvolle erste Gespräche“

„Wir haben sehr vertrauensvolle erste Gespräche geführt und als Aufsichtsrat sind wir davon überzeugt, dass Thomas Röttgermann eine große Bereicherung für unsere Arbeit und unsere gemeinsamen Ziele sein wird. Er stammt aus der Region und bringt sehr viel Erfahrung in den strategisch wichtigen Bereichen Infrastruktur, Organisation, Vermarktung und Kommunikation mit. Ich freue mich sehr, dass er sich nun beim SC Preußen einbringen möchte“, sagt Frank Westermann, Aufsichtsratsvorsitzender beim Adlerclub. Die Berufung in das Gremium erfolgte einstimmig.

Erfahrung bei vielen großen Vereinen

Der in Steinfurt geborene Röttgermann war bereits zwischen 1988 und 1993 im Marketing des SC Preußen tätig, der damals in der zweiten Liga spielte. Von 1993 bis 1997 leitete Röttgermann das Marketing bei Borussia Mönchengladbach, anschließend wurde er Geschäftsführer des Sportrechtevermarkters UFA Sports – heute Sportfive. Von 2010 bis 2017 verantwortete Röttgermann als Geschäftsführer beim Bundesligisten VfL Wolfsburg die Bereiche Unternehmensentwicklung, Infrastruktur, Organisation, Sponsoring und Events und war von 2019 bis Anfang 2022 Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf.