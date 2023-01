Erster Test im neuen Jahr, erste Hiobsbotschaft für Preußen Münster: Offensivmann Thorben Deters, der am Mittwoch beim 6:1 gegen Werder Bremen II früh ausgewechselt worden war, hat sich einen Innenbandanriss im Knie zugezogen und fällt vorerst aus.

Wie der Club mitteilte, haben MRT-Untersuchungen am Donnerstag diesen Befund ergeben. Deters steht demnach vor „einer mehrwöchigen Pause“. Immerhin: „Ein operativer Eingriff ist nach derzeitigem Untersuchungsstand nicht erforderlich“, heißt es in der Mitteilung.

Deters war in der vergangenen Saison mit elf Treffern noch Top-Torjäger beim Regionalligisten. In der laufenden Serie allerdings kam er noch nicht so richtig in den Rhythmus. Kurz vor dem ersten Spiel fiel er mit Corona aus. Dann musste er sich mit der Reservistenrolle abfinden, fasste langsam wieder Fuß und fiel im November noch mal mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Nun der nächste Rückschlag ...