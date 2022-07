Trotz Rückstand deutlicher Startsieg für Preußen gegen Wattenscheid

Henok Teklab jubelt nach seinem Elfmetertor. Foto: Jürgen Peperhowe

Es begann holprig für ihn, wurde dann aber von Minute zu Minute besser. Entscheidend für Henok Teklab war, dass er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den Mut hatte, zum Elfmeter anzutreten. Im Westfalenpokal-Finale gegen Rödinghausen hatte er im Elfmeterschießen nicht getroffen, dieses Trauma aber besiegte Teklab mit seinem Treffer zum 2:1. Das war der Dosenöffner in dieser Partie für die Preußen.

Schon in der Vorsaison war Teklab der Topscorer beim SCP, in der Sommerpause hielten sich hartnäckig Gerüchte, dass er sich in der 3. Liga verändern könne. Sportchef Peter Niemeyer wäre nur bei einer entsprechenden Ablösesumme gesprächsbereit gewesen. Teklab blieb und gab am Samstag zum Saisonstart die passende Antwort. Tor zum 2:1, Vorarbeit zum 3:1. Der junge Mann, der von Regionalliga-Absteiger Bayern Alzenau zum SCP gewechselt war, hat sich ohne Wenn und Aber zurückgemeldet. Henok Teklab war am Samstag beim 4:1-Sieg der Preußen über Wattenscheid 09 unser Spieler der Partie. (Alexander Heflik)