Preußens U19 nach dritter Pleite mitten im Abstiegskampf

Ein Gegentreffer in der Nachspielzeit – und das Fußballwochenende der U19 von Preußen Münster war nicht mehr zu retten. Die dritte Niederlage der Saison gegen RW Oberhausen macht früh klar, in welche Richtung es gehen wird.

Auch dem unsportlichen Reglement mit der „halbierten“ Bundesligaspielzeit zuzuschreiben ist, dass Preußen Münsters A-Juniorenfußballer nach der dritten Runde und der dritten Niederlage schon den Abstiegskampf annehmen müssen. Das wilde und wenig niveauvolle Duell gegen RW Oberhausen ging in der Nachspielzeit mit 0:1 (0:0) verloren.

Jonathan Mulamba traf Münster ins Mark mit seinem Treffer nach Konter. Bereits verwarnt jubelte er trikotfrei und sah Gelb-Rot. RWO hatte vor dem Wechsel seine Abschlussmöglichkeiten, später aber kaum noch. Die bemühten, aber sehr fehlerhaft schon im Aufbau agierenden Preußen hatten gegen Spielende mehr drauf.

„Die Verunsicherung merkte man beiden Teams an“, sagte Preußentrainer Tobias Harink, der mit der Präsentation seiner Elf nicht zufrieden war und „in die Analyse“ gehen wird. Schon in der Abwehr gibt es eine Baustelle, im Aufbau fehlt die Klarheit zum Spiel in die Breite. Vorne agiert Neuzugang Till Hausotter allein auf weiter Flur. Der laufstarke und in den Duell hellwache Sören Becker und der agile Josha Häusler personifizierten Mentalitäts-Lichtblicke. Becker besorgte Hausotter die besten Szenen.

„Wir haben zu oft zu späte Entscheidungen getroffen“, sagte Harink und sah, dass auch die Phasen nichts brachten, die seine Elf mit Ballbesitz dominierte gegen einen limitierten, aber immer an sich glaubenden Gegner.

SCP: Alter – Hoti (55. Evers), Ticha (46. Kronenberg), Öztürk, Bena – Keute – Häusler, Becker – Tchadjobo (85. Wiemer), Hausotter, Pehlivan (62. Papenfort)