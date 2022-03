Video-Interview mit SCP-Coach Hildmann vor der Partie in Düsseldorf

Preußen-Trainer Sascha Hildmann kämpft vor dem Auswärtsspiel in Düsseldorf am Sonntag (20.3.) mit einigen Ausfällen, freut sich aber auch über einige Rückkehrer. Zudem spricht er im Video über die Konkurrenz und die erwarteten Bedingungen.

Neben Keeper Max Schulze Niehues verpasst auch Gerrit Wegkamp die Partie bei Fortuna Düsseldorf II am Sonntag (14 Uhr) coronabedingt. Zudem liegen Jan Dahlke und Jannik Borgmann flach. Es wird also eine schwere Aufgabe für Preußen Münster, in der Auswärtspartie einen Sieg einzufahren. SCP-Coach Sascha Hildmann hat sich dafür aber einen Plan zurechtgelegt.