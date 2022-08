Video-Interview: SCP-Coach Hildmann zuversichtlich

Drei Siege in drei Partien in der Regionalliga West: Preußen-Coach Sascha Hildmann hat allen Grund sich auf das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II zu freuen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Drei Siege in drei Partien in der Regionalliga West, garniert mit dem 13:0-Erfolg über Landesligist RW Hünsborn zum Auftakt des Westfalenpokals: Preußen-Coach Sascha Hildmann hat allen Grund sich auf das Heimspiel am Samstag um 14 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach II zu freuen, es läuft beim SCP.