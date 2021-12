Vierter Corona-Fall bei Preußen Münster: Jan Dahlke positiv

Jan Dahlke ist der vierte Corona-Fall innerhalb kürzester Zeit beim SC Preußen Münster. Beim Mittelstürmer wies ein PCR-Test geringe Viruslast nach, er muss vorerst in Quarantäne, könnte aber in 2021 noch mal spielen.

Die Serie der positiven Corona-Tests beim SC Preußen Münster geht weiter: Wie der Club am Freitagvormittag mitteilte, hat es nun Jan Dahlke erwischt.

Der Mittelstürmer ist demnach bereits am Vorabend positiv getestet worden. Erneut brachte ein PCR-Test Gewissheit. Dahlke ist nach Julian Schauerte, Marko Dedovic und Marvin Thiel bereits der vierte Infizierte bei den Adlerträgern. Schauerte, der erste Fall, war am Sonntag bekannt geworden.



Alle Preußen sind mindestens doppelt geimpft



Dahlke und Thiel weisen "eine geringe Viruslast" auf, in Quarantäne müssen sie vorerst trotzdem. Wie lange die Preußen-Profis aus dem Verkehr gezogen werden, wird individuell entschieden. Dahlkes Viruslast etwa ist so gering, dass er sich bereits am 14. Dezember freitesten könnte. Bei den anderen Spielern ist dies bis spätestens Ende der kommenden Woche möglich. Gänzlich ausgeschlossen ist ein Einsatz gegen Borussia Mönchengladbach II (18. Dezember) damit also nicht.



💬 Hildmann: "Wir haben am Mittwoch mit Noah Kloth und Maxime Schröder schon zwei U19-Spieler mitgenommen, dazu auch Marius Mause aus der U23. Alle drei werden morgen mitfahren." #scp06

Das positiv getestete Quartett ist wie gesamte Trainer- und Betreuerteam mindestens doppelt geimpft. Chefcoach Sascha Hildmann hat sich sogar bereits eine Booster-Impfung verabreichen lassen. Neben den vier Corona-Fällen fällt gegen Alemannia Aachen am Samstag (14 Uhr, hier im Liveticker) auch Jannik Borgmann mit einem Bänderriss aus. Auch hinter dem Einsatz von Robin Ziegele (dicker Knöchel) steht noch ein Fragezeichen.