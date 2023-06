Westfälisches Derby sehr wahrscheinlich – Preußen treffen wohl auf Arminia

Dafür bedürfte es eines Fußballwunders, aber selbst Kapitän Fabian Klos, der 35 Jahre alte Torjäger, sprach der Mannschaft nach der Niederlage den Charakter ab. Das war hart.

Am 18. April 2015 unterlag Münster in Bielefeld vor 25.192 Zuschauern mit 1:2. Der Führungstreffer durch Marcus Piossek reichte nicht, Manuel Junglas und Julian Börner drehten die Partie. Beim SCP war Ralf Loose Cheftrainer, assistiert wurde er von Babacar N’Diaye, der an diesem Samstag als Teammanager von RB Leipzig nach dem Sieg im DFB-Pokal-Finale greift. Bei Bielefeld stand Norbert Meier als Coach an der Seitenlinie. Nach dieser Partie trennten sich die Wege, Bielefeld wurde zweitklassig, stieg in die Bundesliga auf, 2022 ab in das Bundesliga-Unterhaus. Jetzt dürfte es die 3. Liga werden. „Arminia in Trümmern“, titelte das Westfalenblatt nach der 0:4-Pleite und massiven Fan-Ausschreittungen von Bielefelder Anhängern während des Spiels. Zwei Abstiege in Folge, dazu ein ungelöstes Problem mit Randale-Fans – keine leichten Zeiten für die Arminia.

Die 3. Liga ist für Münster Aufbruch und Perspektive, für Bielefeld ein gewaltiger Rückschritt und ein sportliches Desaster. Das westfälische Derby ist dabei für Münster ein Gewinn, zumal ein weiterer Nachbarschaftsvergleich mit dem VfL Osnabrück „geplatzt“ ist. Die Lila-Weißen schafften mit einem sensationellen Last-Minute-Endspurt den Sprung in die 2. Bundesliga.

17 künftige SCP-Gegner sind sportlich fixiert

Damit stünden für die Preußen bereits zwei nicht terminierte Saisonhöhepunkte fest – und zwar die beiden Partien gegen Bielefeld. Von den 19 zukünftigen Gegnern sind 17 sportlich fixiert, die Arminia wäre Nummer 18. Der letzte Teilnehmer zur 3. Liga wird dann zwischen Energie Cottbus und der SpVgg. Unterhaching in der kommenden Woche ermittelt.

Cottbus spielt am heutigen Samstag noch das Verbandspokalfinale gegen den FSV Luckenwalde, der Gewinner zieht in den DFB-Pokal ein. Also noch ein wichtiges Spiel für Cottbus. Unterhaching ist dagegen wie der SCP bereits in früheren Runden des Verbandspokals gescheitert. Der SCP aber kann den „Tag der Amateure“, an dem alle Landesverbände ihre Pokalendspiele austragen, gelassen verfolgen. Der SCP rutschte als „bester Regionalligist aus Westfalen“ in die Hauptrunde. Die 1. Runde im DFB-Pokal 2023/24 wird dabei am 18. Juni in der ZDF-Sport-Reportage ausgelost.