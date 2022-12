Mit klarem Pressing-Plan: Preußen beweisen Geduld eines Spitzenreiters

Kurz vor der Winterpause hat sich Preußen Münster eine kleine Serie zurechtgelegt. Mit dem vierten Sieg in Serie machte der Tabellenführer das Heimpublikum glücklich. Gegen den SC Wiedenbrück blieb nur das Manko der Chancenverwertung negativ haften.

Geschätzt waren es in der ersten Halbzeit 30 Angriffe, 20 Abschlüsse, zehn richtig gute Chancen für Preußen Münster. Vergessen wir nicht die rund 80 Prozent Ballbesitz. Trotzdem stand zur Pause die Null gegen den SC Wiedenbrück. Der Spitzenreiter aber blieb cool, schlug eben in Durchgang zwei zu und festigte beim Abschied von den heimischen Fans für die nächsten zwei Monate mit dem 2:0 (0:0) – Sieg Nummer vier in Serie – Platz eins.