Zweite Reihe punktet – doch Positionskämpfe gibt's bei Preußen nur dosiert

Die Vorbereitung lief mit vier klaren Siegen gegen Nord-Regionalligisten hervorragend für Preußen Münster. Zuletzt gab es allerdings personelle Ausfälle. Die Stammelf schien fast in Stein gemeißelt – doch nun ergeben sich vielleicht Chancen für die zweite Reihe. Eine Übersicht.

Alle vier Testspiele gewannen die Preußen im Januar: Hier jubeln in Jeddeloh (v.r.) der wiedererstarkte Simon Scherder, U-23-Überraschung Marvin Benjamins

Lange sah es so aus, als hätte Sascha Hildmann seine Stammelf für die restlichen 15 Saisonspiele längst gefunden. Und natürlich haben die, die vor der Winterpause spielten, einen großen Bonus. Doch die eine oder andere Verletzung, die in den vergangenen Tagen auftrat, könnte vor dem Wiederbeginn der Meisterschaft am Sonntag gegen Alemannia Aachen (14 Uhr) noch mal für Bewegung sorgen.