Preußen Münster verzeichnet einen hervorragenden Zuschauerzuspruch

Der Zuschauer-Zuspruch war in den vergangenen Monaten bemerkenswert gut. Preußen Münster findet nur einen von knapp 100 Regionalligisten, der mehr Besucher vereint. Selbst in der 3. Liga kommt nur die Hälfte der Clubs auf mehr Gäste. Ein Spiel mit vielen Zahlen.

Preußen Münster kommt wieder an. Diese Feststellung lässt sich unabhängig von möglichen Aufstiegschancen allein mit Blick auf die Zuschauerzahlen treffen. 40 920 Fans strömten in den acht Liga-Heimspielen dieser Saison an die Hammer Straße. Dazu kamen noch die Pokal-Highlights gegen den VfL Wolfsburg (6703) und Hertha BSC (11 037).