Preußen schlagen Schlusslicht Homberg mit 2:0 und bleiben vorne

Das Schlusslicht war wehrhafter als erhofft, am Ende aber setzte sich Preußen Münster einigermaßen souverän mit 2:0 (1:0) gegen den VfB Homberg durch. Begeisterungsstürme löste der Auftritt nicht aus, mehr als die Pflichterfüllung gelang nicht.

Dominik Klann sagte nach der Partie: „Wir können alles in allem zufrieden sein, auch wenn wir es dem Gegner in der ersten Hälfte etwas zu einfach gemacht haben. Chancen waren aber wieder genug für uns da.“ Trainer Sascha Hildmann gab sich wenig überrascht vom Spielverlauf: „Wir haben versucht, von Anfang an viel Druck aufzubauen, wollten über Standards Gefahr aufbauen, aber das ist uns nicht so gelungen. Auch nicht nach dem 2:0. In der zweiten Hälfte wurde es noch spannend, wir hätten noch ein paar Tore mehr machen können. Chancen für Homberg habe ich nicht gesehen. Die nächsten Spiele werden wohl genauso.“ Kapitän Julian Schauerte betonte: „Es kommen noch ein paar solche Spiele. Wir haben schon viele Fehler gemacht, wodurch es etwas fahrig wurde. Aber drei Punkte waren die Hauptsache.“

Die Preußen begannen mit drei Änderungen. Für den verletzten Simon Scherder kehrte Robin Ziegele in die Innenverteidigung zurück. Dominik Klann fing für den gesperrten Nicolai Remberg an, und vorne bekam Deniz Bindemann seine erste Chance in der Startelf in dieser Saison (sogar als Mittelstürmer), Marvin Thiel musste weichen. Alexander Langlitz wechselte in der Offensivreihe von der Mitte nach rechts und Henok Teklab von dort auf die linke Seite.

Hoffmeier fasst sich ein Herz

Langlitz hatte per Kopf die erste Chance (4.), Bindemann verpasste eine Langlitz-Flanke (6.), und Luke Hemmerich setzte aus 18 Metern viel zu hoch an (9.). Doch der Tabellenletzte versteckte sich auch nicht und suchte immer wieder Wege nach vorn. Münster war zwar wach und natürlich oft in Ballbesitz, kleinere Ungenauigkeiten verhinderten noch die klaren Strafraumszenen. Aber dann fasste sich Marcel Hoffmeier ein Herz und jagte das Leder nach einem abgewehrten Freistoß von Darius Ghindovean per Direktabnahme auf den Kasten. Der Ball knallte unter die Latte und sprang Keeper Philipp Gutkowski vom Rücken ins Netz (18.). Ein toller Moment des Innenverteidigers, aber letztlich doch ein Eigentor.

Bindemann vergibt

Das sichere 2:0 hatte wenig später Bindemann auf dem Schlappen, weil Sander Rau ihm einen Rückpass genau in den Fuß spielte. Doch völlig frei und ohne Gegnerdruck schlenzte er die Kugel vorbei (21.). Langlitz war nach Ghindoveans Freistoß auch nah dran am zweiten Treffer (24.). Nur am Rande: Auch das Torverhältnis kann wichtig werden im Titelrennen. Die Partie wurde jetzt einseitiger, aber noch immer nicht richtig gut. Münster leistete sich hinten einige schwere Patzer, die aber unbestraft blieben. Richtung Halbzeit schlief das Geschehen dann immer mehr ein.

Doch einen Aufreger gab es kurz vor dem Pausenpfiff noch. Yassine Bouchama checkte Ziegele an der Seitenlinie in die Bande und löste damit eine Rudelbildung aus dem Lehrbuch aus, in deren Folge es viermal Gelb gab – und das völlig zurecht. Mit acht Verwarnungen (fünf für den Gast) war der erste Durchgang damit sehr farbenfreudig.

Dedovic im Nachfassen

Abschnitt zwei startete mit einem Bouchama-Weitschuss, den Ersatzkeeper Marko Dedovic prallen ließ und erst im Nachfassen so gerade noch fischte (48.). Mit gutem Willen war das die erste Gelegenheit für die Duisburger, die weiter viele Angriffe durch kleine Fouls unterbanden.

Die Preußen-Bemühungen stagnierten. Neuen Schwung sollten Manuel Farrona Pulido und Thorben Deters, die für Langlitz und Jules Schwadorf kamen, bringen. Farrona Pulido leitete auch gleich eine Großchance ein. Er bediente Hemmerich, dessen Flanke beim völlig freistehenden Ghindovean landete – doch der traf aus wenigen Metern nur den Pfosten (56.).

Adamski verfehlt Kasten

Dann erlaubte sich Dedovic einen Klopper beim Herauslaufen. Maximilian Adamski fiel der Ball vor die Füße, er hob ihn aus 25 Metern aber neben das leere Tor (58.). Partystimmung wollte trotz (Tabellen-)Führung im Rund nicht aufkommen. Dafür war das Spiel der Hausherren auf einem weiter schlechten Untergrund einfach zu fehlerhaft.

Anstatt für Sicherheit zu sorgen und nachzulegen, lud der SCP die Homberger sogar vermehrt zu Angriffen ein. Vielen auf der Tribüne schwante Böses. Vereinzelt waren sogar Pfiffe zu hören. Doch der Spitzenreiter straffte sich wieder etwas. Ghindovean versuchte es mal mit einem Kunstschuss, den hatte Gutkowski aber (67.). Hoffmeier leitete einen Konter prima ein, Henok Teklabs Hereingabe brachte Bindemann aber nicht im Kasten unter (70.). Stattdessen legte er sich mit Gutkowski an, wieder ein Hauch von Rudel – und Gelb für die Streithähne.

Sturmtalent trifft doch noch

Doch Münsters Sturmtalent stachelte diese Szene offenbar an. Teklab setzte ihn bei einem Gegenstoß perfekt ein, Bindemann umkurvte Gutkowski und schob dann gelassen zum 2:0 ein (72.). Die Entscheidung, die Erleichterung. Teklab (74.), Farrona Pulido (77.) und die eingewechselten Thomas Kok (78.) und Marvin Thiel (88.) hätten noch erhöhen können. Doch es blieb beim eher knappen Sieg für die Münsteraner.

SCP: Dedovic - Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich - Klann - Ghindovean (75. Kok), Schwadorf (55. Deters) - Langlitz (55. Farrona Pulido), Bindmann, Teklab (82. Thiel)

VfB: Gutkowski - Rau, Kogel, Lübke, Walker - Wellers (67. Marcinek), Nowitzki (71. Meier), Adamski, Pfalz (86. Hauser) - Bouchama, Palla (57. Jallow)

Schiedsrichter: Tobias Severins (Rheda-Wiedenbrück) - Tore: 1:0 Gutkowski (18./ET), 2:0 Bindemann (72.) - Zuschauer: 5361 - Gelb: Hoffmeier, Schauerte, Ziegele, Bindemann / Pfalz, Walker, Bouchama, Nowitzki, Lübke, Gutkowski