Preußen-Spiel beim SV Rödinghausen abgesagt

Preußens Marcel Hoffmeier (links) und Rödinghausens Gerrit Kaiser (rechts) können am Samstag nicht gegeneinander spielen. Foto: Imago/Noah Wedel

Eigentlich sollte Preußen Münster am Samstag beim Tabellenneunten der Regionalliga West, dem SV Rödinghausen, antreten. Nun aber wartet schon wieder ein spielfreies Wochenende auf das Team von Coach Sascha Hildmann.



Zweiter Ausfall nach der Pause

Wie die Adlerträger am Freitagmittag bekannt gaben, muss auch die Partie in Rödinghausen "wegen Unbespielbarkeit des Platzes kurzfristig abgesagt" werden. Für den zweitplatzierten SCP ist es bereits die zweite Absage seit dem Start aus der Winterpause. Bereits das Spiel gegen die Sportfreunde Lotte musste vor gut zwei Wochen wegen eines nicht bespielbaren Rasens ausfallen.



Auch einen neuen Termin gibt es schon. Die Partie in Rödinghausen soll am Mittwoch, den 23. Februar (19.30 Uhr), nachgeholt werden. Bis dahin dürfte die ostwestfälische Wiese im Häcker-Wiehenstadion wieder spielbereit sein. Da das Nachholspiel gegen Lotte für den 2. März (19.30 Uhr) angesetzt wurde, wird der SCP zwei englische Wochen in Folge bestreiten.