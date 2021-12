Preußen-Trainer Hildmann hat einen dicken Fisch an der Angel

"Der Coach hat da einen ganz dicken Fisch an der Angel", schreibt der SC Preußen Münster unter seinem neusten Beitrag auf Instagram. Als Neuzugang gehe dieser aber nicht durch, fährt der Regionalligist mit einem Zwinkersmiley fort.

Erfolg "auf hoher See"

Über dem Bild, das der SCP am Mittwochvormittag auf der Social-Media-Plattform postete, gibt der SCP die Ortsmarke "Auf hoher See" an. Das passt: Gut gelaunt sitzt Preußen-Trainer Sascha Hildman offensichtlich in einem Motorboot und hat nicht nur ein breites Grinsen im Gesicht sondern auch einen dicken Fisch in der Hand. Stolz zeigt er den schätzungsweise gut 40 Zentimeter langen Barsch in die Kamera. Ein echter Pfundskerl!



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SC Preußen Münster (@preussen06)

Unterstützung von einem Weltmeister

Auf seinem privaten Instagram-Account posiert Hildmann immer wieder stolz mit Fischen und teilt seine Angelerfolge mit seinen Followern. Zu seinem neusten Fang schrieb der gebürtige Kaiserslauterner: "Hi Leute! Von mir ein paar Grüße vom Wasser. Wie immer in der fußballfreien Zeit geht es zum angeln und das am besten mit guten Jungs #immer weiter…Liebe Grüße und bleibt gesund".



Unterstützt wurde der der SCP-Coach bei seiner Angeltour im Rheindelta von einem echten Experten. Frank Bußmeyer, den Hildmann auf seinem Bild verlinkte, ist Münsteraner und holte im Juni 2018 gemeinsam mit seinem Mindener Teamkollegen Enrico di Ventura den Weltmeistertitel im Raubfisch-Angeln.

Auf seinem Account teilte Bußmeyer mehrere Bilder von der gemeinsamen Angeltour, unter anderem auch ein Foto, auf dem beide zusammen in die Kamera lachen. In der Kommentarspalte ließ Hildmann einen Dank für die Tour da: "Nochmal vielen Dank für die schöne Zeit! Das wiederholen wir." Bußmeyer scheint das genauso zu sehen und kündigte an: "Wir sollten unbedingt wieder zusammen angeln gehen."



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Frank Bußmeyer (@frank_bussmeyer)

Ob Hildmann und seine Preußen auch schon einen neuen dicken Preußen-Fisch an der Angel haben, das verraten Trainer und Club auf Instagram jedoch noch nicht...