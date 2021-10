Wolbeck vor richtungsweisender Partie

Nach dem ersten Sieg der Bezirksligasaison will der VfL Wolbeck nun endlich in die Spur kommen. Gegen Tabellennachbar SV Drensteinfurt steht für Kolja Zeugner und sein Team eine wichtige Partie auf dem Plan. Auch auf den anderen Plätzen in Münster geht es am Wochenende wieder rund.

Paderborn mal zwei, heißt es am kommenden Samstag für den SC Preußen Münster! Den Anfang machen die von Tobias Harink trainierten A-Junioren (12 Uhr), die am vergangenen Spieltag beim 2:4 in Oberhausen die erste Niederlage der Bundesligasaison einstecken mussten und nun auf dem sechsten Platz weilen. Beim Heimspiel gegen das Kellerkind aus Paderborn (15.) wollen die Jungadler wieder in die Spur fliegen – genauso wie Preußen Münster II. Das Team von Trainer Kieran Schulze-Marmeling legte in der Oberliga einen starken Saisonstart hin, verlor zuletzt aber zweimal in Folge. Mit Paderborn gastiert nun der Spitzenreiter beim zwölfplatzierten SCP (15 Uhr). Die U17 der Preußen freut sich auf ein spielfreies Wochenende.

Gievenbeck und Kinderhaus gegen Keller-Clubs



In der Westfalenliga wartet eine vermeintlich leichte Aufgabe auf den Primus 1. FC Gievenbeck. Mit dem VfB Fichte Bielefeld kommt am Sonntag der Vorletzte in den Sportpark (15 Uhr), FCG-Trainer Florian Reckels dürfte mit seinen Mannen als klarer Favorit antreten. Noch einen Platz tiefer und damit vom Tabellenende grüßt der TuS Tengern, der am Wochenende bei Westfalia Kinderhaus zu Gast ist. Die Truppe von Holger Möllers grüßt von Platz elf und möchte am Sonntag (15 Uhr) den Anschluss nach oben wahren. Das dritte Westfalenliga-Heimspiel in Münster bestreitet der von Christian Hebbeler gecoachte TuS Hiltrup, der zeitgleich den VfL Theesen empfängt.

In der Landesliga muss der BSV Roxel, der sich unter der Woche mit einer 0:4-Heimniederlage gegen den 1.FC Gievenbeck aus dem Pokal verabschiedete, zum SC Borken reisen (15 Uhr). Trainer Oliver Logermann verantwortet eine starke Saison und steht mit dem BSV auf Platz vier. Borussia Münster wiederum fuhr beim 3:1 in Wettringen den langersehnten zweiten Saisonerfolg ein und empfängt als Dreizehnter den Sechsten Werner SC (15 Uhr).

Wolbeck will auf den Sieg in Hamm aufbauen

„Das ist ein wichtiges Spiel“, sagt Kolja Zeugner, Trainer des Bezirksliga-Fünfzehnten VfL Wolbeck vor der richtungweisenden Heim-Partie gegen den Tabellennachbarn SV Drensteinfurt (15 Uhr). „Nervös bin ich aber nicht, wir müssen wie in Hamm unsere spielerische Qualität zeigen“, sagt der VfL-Coach mit Verweis auf den ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende. Münster 08 empfängt am Sonntag (15.45 Uhr) den SC Hörstel, während BW Aasee zur Ibbenbürener Spvg. reist. BWA-Trainer André Kuhlmann musste zuletzt fünf Niederlagen in Folge hinnehmen, im Tecklenburger Land soll nun wieder gepunktet werden. Besser läuft es bei GW Gelmer: Das Team von Gerrit Göcking steht auf dem vierten Platz und tritt am Sonntag die Reise zum Dreizehnten SuS Neuenkirchen II an.

In der Frauen-Verbandsliga steht am Sonntag (13 Uhr) ein Top-Spiel an, Wacker Mecklenbeck (4.) empfängt den SSV Rhade (5.).