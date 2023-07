Doha, St. Tropez, Riesenbeck: Millionenschwere Spring-Serie ist zu Gast

Doha, St. Tropez, Paris – und nun Riesenbeck: Die Global Champions Tour der Springreiter macht an der Surenburg Halt. Was Gastgeber Ludger Beerbaum über das Event sagt und die Zuschauer dort erwartet.

Ob Doha oder Mexico-City, ob St. Tropez, Cannes und Monaco an der mondänen Côte d'Azur oder die Metropolen London, Paris und Rom – die Global Champions Tour (GCT) ist normalerweise da zu Hause, wo es blitzt und blinkt, wo sich der Jetset wohlfühlt. Doch die elfte Etappe der millionenschweren Serie der Springreiter wird sich etwas anders präsentieren: weniger groß, eher beschaulich und eingebettet in die naturnahe, gemütliche Parklandschaft rund um die Surenburg. Dort geht es am Wochenende um weitere Punkte in der Einzel- und der Teamwertung, erstmals ist Riesenbeck International Gastgeber.

Dass Ludger Beerbaum und sein Team um Geschäftsführer und Turnierleiter Karsten Lütteken große Veranstaltungen schultern und auf höchstem Niveau ausrichten können, haben sie vor zwei Jahren mit der EM der Springreiter hinlänglich bewiesen. Es war ein sportliches Highlight, das mit dem Stopp der GCT noch einmal getoppt wird.

16 der Top 20 der Weltrangliste werden am Samstag in der Teamprüfung sowie am Sonntag im Großen Preis ihre Pferde satteln – eine Qualität, die es selten auf deutschem Boden gibt. „Das ist für mich die schönste Bestätigung unserer Arbeit, dass die Besten der Welt zu uns kommen, weil sie darauf bauen, dass wir optimale Bedingungen schaffen“, sagt Beerbaum, der unlängst beim CHIO in Aachen seine so erfolgreiche Karriere beendet hatte.

„Könnte der krönende Saison-Höhepunkt sein“

So wird auf dem Rasenplatz an der Surenburg etwa Weltmeister Henrik von Eckermann (Schweden) dabei sein, der einst Bereiter im Beerbaum-Stall war. „Ich hatte hier viele Jahre lang meinen Lebensmittelpunkt und alles gelernt, was mir nun in der Selbstständigkeit zugutekommt“, erklärt der Weltranglistenerste, der ebenso angreifen will wie der Schweizer Martin Fuchs oder Maikel van der Vleuten (Niederlande, der die Einzelwertung mit 231 Punkten vor Christian Kukuk (180) und dem ebenfalls am Wochenende startenden Franzosen Simon Delestre (171) anführt.

In der Mannschaftswertung setzte bislang das Team Riesenbeck International die Maßstäbe. Fünfmal stand das Team bereits ganz oben auf dem Podest, peilt beim Heimspiel erneut eine Top-Platzierung an – um vielleicht auch am Ende die Nummer eins zu sein. Und so verspricht Beerbaum, dass „Riesenbeck International mit einem starken Team in die elfte Etappe“ geht. So werden Kukuk und Philipp Weishaupt für die Mannschaft antreten, als dritter Reiter wird der Ire Eoin McMahon nach seiner Verletzung (Bruch der Speiche) wieder dabei sein.

„Flanierticket“ für

beide Stadien Foto: Der Vorverkauf für das Wochenende mit der Global Champions League und der Global Champions Tour lief bislang sehr gut, die Nachfrage bei den Reitsportinteressierten groß. Karten gibt es aber für alle Kurzentschlossene noch. Am Donnerstag, wenn etwa das Eröffnungsspringen und die erste Prüfung der U-25-DM stattfinden, ist der Eintritt ohnehin frei. Mit einem sogenannten „Flanierticket“ haben Zuschauer Zugang zum Rasen- und Sandstadion, haben aber im großen Stadion keinen festen Sitzplatz. Einge wenige Dauerkarten waren am Dienstag auch noch verfügbar. ...

Neben den Weltstars bietet das Wochenende aber auch dem Nachwuchs Raum, sich in Szene zu setzen – bei einer Premiere. Erstmals geht es für U-25-Reiterinnen und Reiter um den DM-Titel, ab Donnerstag sind sie im kleineren Sandstadion in drei S-Prüfungen, die allesamt in die Wertung fließen, gefordert.

58 Paare versuchen sich im Kampf um die Goldene Schleife, mit dabei werden auch mit Teike Carstensen, Sönke Fallenberg und Pia-Luise Baur die drei Besten aus Aachen sein. „Für künftige internationale schwere Aufgaben hat die Deutsche Meisterschaft einen hohen Stellenwert und könnte für die Teilnehmer in diesem Jahr so etwas wie der krönende Saison-Höhepunkt sein“, sagt U-25-Trainer Peter Teeuwen.