SGS auch am zweiten Tag erfolgreich

Die Schwimmer der SGS Münster haben am zweiten Tag der Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin da angeknüpft, wo sie zum Auftakt der Titelkämpfe aufgehört hatten. Erneut zeigten die Schützlinge von Trainer Marcus Erth durch die Bank starke Leistungen in der Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark.

Über zwei Bronze-Medaillen freute sich der Coach, darüber hinaus noch über einen weiteren Finaleinzug. Zudem notierte er zufrieden Bestzeiten auch bei den ausgeschiedenen Aktiven. Von einem „Mega-Tag“ sprach Erth am Mittwochabend. Man habe „alles richtig gemacht, die Zeiten waren top. Das zeigt, dass wir hier aktuell gute Arbeit machen.“

Lömke holt sich zweite Medaille

Nach Bronze über 50 Meter Freistil hatte Falk Lömke (Jahrgang 2005) über 100 Meter Rücken gleich die nächste Edelmetall-Chance. Als Vorlaufdritter war er mit exakt 59 Sekunden ins Finale eingezogen, in dem er sich noch mal um 1,25 Sekunden steigerte und sich mit 57,75 Sekunden seine zweite Bronze-Medaille schnappte. „Was Falk schwimmt, das ist schon Sahne“, sagte Trainer Erth, „die Zeit war wirklich super.“ Musste er seinen Schützling nach dem dritten Platz am Dienstag noch etwas trösten, sei der nach seiner zweiten Medaille „super happy gewesen“, wie Erth berichtete.

Ebenfalls mit der drittschnellsten Zeit glückte Pa­tricia Rutz (2008) über die gleiche Strecke die Endlauf-Qualifikation, ihre Meldezeit von 1:12,62 Minuten verbesserte sie um über vier Sekunden auf 1:08,21 Minuten. Im Finale legte sie dann sogar noch einen drauf und sicherte sich in der starken Zeit von 1:07,23 Minuten die Bronze-Medaille.

Top-Zeiten auch in den Vorläufen



Für Leni Manzek (2007) dagegen war über diese Strecke am Vormittag Schluss, mit Bestzeit (1:10,73 Minuten) belegte sie Rang 18. Über 200 Meter Lagen fehlten Tina Wetzel (2005) trotz klarer zeitlicher Verbesserung (2:29,92 Minuten) als Zehnte 95 Hundertstel zum Finaleinzug, auch Kevin Kock (2007) als 19. und Uhyun Nam (2008) als 15. über 200 Meter Freistil waren nachmittags trotz Bestzeiten nur Zuschauer.

Anders als Valentin Schnermann (2004), der seine starke Form auch über 200 Meter Lagen unterstrich und wie über die doppelte Distanz ins Finale einzog. In dem steigerte er sich erneut, schwamm nach Rang sieben diesmal auf Platz sechs – und das in 2:11,72 Minuten, so schnell war er zuvor nie.

Maximilian Kassenbrock (2006) schraubte seine Zeit über 200 Lagen auf 2:19,78 Minuten, für den Endlauf reichte es als 17. aber nicht. Zufrieden durfte aber auch er sei