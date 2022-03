Alba feiert in Gießen fünften BBL-Sieg in Serie

Gießen (dpa)

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga einen dominanten 84:58 (45:26)-Auswärtserfolg bei den Jobstairs Gießen 46ers eingefahren. Die Berliner feierten in der BBL ihren fünften Sieg in Serie, wettbewerbsübergreifend ist der amtierende Meister seit zehn Partien ungeschlagen.

Von dpa