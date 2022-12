Alba kämpft sich in Braunschweig zum Sieg

Alba Berlin hat in der Basketball-Bundesliga mit dem siebten Sieg vorerst zum Führungsduo aus Bonn und München aufgeschlossen. In einem Nachholspiel kam der deutsche Meister zu einem umkämpften 95:90 (44:43)-Sieg bei den Basketball Löwen Braunschweig.

Die erfolgreichsten Schützen in der Volkswagenhalle waren Johannes Thiemann mit 15 Punkten auf Berliner Seite und David Krämer mir 31 Zählern für die Gastgeber. Die Bayern-Basketballer spielen am Abend noch gegen Oldenburg.

In Braunschweig schaffte es in der ersten Halbzeit keine Mannschaft, sich vom Kontrahenten abzusetzen, sodass die Berliner mit einem Punkt Vorsprung in die Kabinen gingen. Nach dem Seitenwechsel konnte das Team von Alba-Coach Israel Gonzalez im dritten Viertel Braunschweig auf elf Punkte distanzieren und zehrte von dem Vorsprung bis zum Schluss.

Zeit zum Ausruhen bleibt Alba nicht. Am folgenden Tag folgt das Euroleague-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul, am 10. Dezember gastiert medi Bayreuth in der Hauptstadt.