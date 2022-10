Baskets feiern ersten Sieg – Kirchheim chancenlos

Erster Sieg in der Pro A für die WWU Baskets Münster. Das Team von Trainer Björn Harmsen gewann mit 76:59 über Kirchheim Knights. Darien Jackson erzielte 20 Punkte, Cosmo Grühn sammelte zwölf Rebounds.

Nach der dramatischen Auftaktniederlage in Hagen haben die WWU Baskets Münster das erste Heimspiel gewonnen. Und es war eine klare Sache für die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen, gegen die VfL Kirchheim Knights gab es einen 76:59 (33;22)-Heimerfolg. Die Baskets sind endgültig in der Pro A, dem Bundesliga-Unterhaus, angekommen. Die Fans, rund 2000 dürften es gewesen sein, feierten ihre Mannschaft nach dem ersten Sieg für Münster in der Pro-A-Historie. Für Kirchheim war es dagegen die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Seiferth zur ersten und anhaltenden Führung

Die Baskets starteten mit Andreas Seiferth, Connor Harding, Hilmar Petursson, Cosmo Grühn und Adam Touray. Damit standen gleich drei Neuzugänge in der ersten Formation, Seiferth eröffnete dabei die Punktejagd. Münster führte gleich mit 2:0 und gab die Führung im gesamten Spiel nicht mehr ab. Das erste Viertel war noch umkämpft, die Baskets führten mit 14:12. Bis zur zur Pause wurde der Vorsprung ausgebaut. Mit elf Zählern Vorsprung hatte das Harmsen-Team sich ein gutes Polster „angefuttert“ mit 33:22.

Richtig in Gefahr gerieten die Baskets nach der Pause nicht mehr. Über 43:27 und 53:28 wurde der Vorsprung konserviert. Mit einer 56:41-Führung ging es in die kurze Unterbrechung vor dem letzten Spielviertel. Die Gastgeber ließen sich das nicht mehr nehmen und feierten am Ende den verdienten Sieg mit 76:59.

Günther und Petursson mit fünf Assists

Bemerkenswerte 20 Punkte steuerte Neuzugang Darien Jackson bei. Ebenfalls außergewöhnlich waren die zwölf Rebounds von Cosmo Grühn. Fünf Assists gingen auf das Konto von Jasper Günther wie auch Hilmar Petursson. Bei den Gästen war Thomas Laerke mit 17 Punkten erfolgreichster Werfer. Entscheidend dürfte am Ende auch das Rebound-Verhältnis gewesen sein, denn Münster fischte sich 50 Bälle vom Brett, während Kirchheim nur 28 Rebounds holte.

Punkte Baskets: Jackson (20/1 Dreier), Jones (11), Grühn (9/2), Petursson (7), Harding (7/1), Reuter (7/1), Günther (6), Touray (5), Seiferth (4)