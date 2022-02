Baskets-Forward Avdic wieder auf dem Zettel der bosnischen Nationalmannschaft

Eine lange Leidenszeit lag hinter Rijad Avdic. 848 Tage stand der Forward nicht auf dem Spielfeld, erst bei den WWU Baskets Münster kehrte er zurück auf den Basketball-Court. Und wie, der 23-Jährige ist wieder in seinem Element und überzeugt durch Leistung. Das ist auch den bosnischen Nationaltrainer nicht verborgen geblieben.

Seine Leidenszeit endet in Schwelm. Im November 2021. Rijad Avdic, gerade neu bei den WWU Baskets Münster steht wieder auf dem Basketball-Platz. Ist wieder in seinem Element. Nach 848 Tagen schier unendlicher Pause. Ein Kreuzbandriss und seine Folgen setzen den Bosnier lange außer Gefecht, bei einer Länderspielreise mit der bosnischen Auswahl verletzt sich der 23-Jährige. Vergangenheit. Nicht vergessen, aber abgehakt. Längst ist Avdic ein wichtiges Teammitglied des Pro-B-Ligisten, ist wieder in Form. Ist fit. Das bleibt auch Vedran Bosnić nicht verborgen, der Nationaltrainer Bosniens hat ihn ins vorläufige Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Litauen (24. und 27. Februar) berufen.