WWU Baskets wollen gegen Rhöndorf zurück in die Spur

Nach 16 Siegen hat es die WWU Baskets Münster also das erste Mal erwischt, vor einer Woche gab es in Düsseldorf die erste Niederlage. Ein Ausrutscher? Diese Frage wird der Pro-B-Ligist, der schon davor spielerisch schwächelte, am Samstag gegen die Dragons Rhöndorf beantworten müssen. Nicht nur ihrem Trainer Björn Harmsen, der zuletzt fehlende Intensität beklagte.

Es war ein neues, gänzlich ungewohntes Gefühl, das die WWU Baskets Münster am vergangenen Samstag erfahren mussten. Die 78:94-Niederlage bei den ART Giants Düsseldorf war die erste nach zuvor 16 Siegen, deftig fiel sie aus und hatte sich in den schwächeren Auftritten angebahnt. Nun soll im Hauptrunden-Endspurt der 2. Bundesliga Pro B eine Trendwende her, die Mannschaft von Trainer Björn Harmsen will am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Dragons Rhöndorf wieder zurück in die Erfolgsspur. Nicht nur ergebnistechnisch.

Unzufrieden war Harmsen zuletzt mit der Einstellung seiner Mannschaft, die nicht die nötige Intensität an den Tag gelegt hatte, sich in Düsseldorf hatte den Schneid abkaufen lassen. Ein Fakt, den der 39-Jährige nicht akzeptieren kann, akzeptieren will. – und ihn daher direkt angesprochen hat. „Im Endeffekt ist es aus meiner Sicht immer eine Frage, was man mit Niederlagen macht. Da es jetzt die erste war, ist so, tut man das einfach so ab oder nimmt man das schon als Anlass, auch irgendwie ein paar Rückschlüsse zu ziehen, die Intensität zu steigern, das Training zu verbessern, sich selbst zu reflektieren.“ Zumindest im Training gaben die gestellten Serientäter erste Antworten. „Mit den bisherigen Einheiten war ich sehr zufrieden. Ich hoffe, dass wir das aufrechterhalten. Dann denke ich war das gut“, sagt Harmsen.

Dragons verpflichten Frankl-Maus nach

Mit einem Sieg gegen Rhöndorf können die Baskets nicht nur Zweifel an ihrer Form wegwischen, können sich gleichzeitig auch vorzeitig den Titel des Nordstaffel-Meisters sichern. Doch mit dem Team, das am ersten Spieltag 74:107 gegen Münster verloren, haben die Dragons nichts mehr zu tun. Zwar kassierte Rhöndorf um Topscorer Nicholas Buchholz (17,4 Punkte) und Nachverpflichtung Viktor Frankl-Maus zuletzt drei Niederlagen, verschaffte sich aber auch dank Erfolgen über die BSW Sixers, Wolmirstedt und Bernau ein kleines Polster zu den Abstiegsplätzen. „Sie spielen gut zusammen, spielen schnell und haben ihren Weg gemacht“, erklärt Harmsen.

Auf diesem wollen die Baskets die Rhöndorfer nun vorläufig aufhalten – und damit ihren in dieser Saison bislang erfolgreichen wieder fortsetzen.