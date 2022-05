Berichte: Towers-Trainer Calles denkt an Abschied

Laut dem «Hamburger Abendblatt» und dem Basketball-Magazin «BIG» soll es den Spanier nach zehn Jahren in Deutschland in seine Heimat ziehen. Der 38-Jährige sondiere den Markt dort. Die spanische Liga gelte als stärkste in Europa und wäre der nächste Karriereschritt. Die Towers bestreiten am Freitag (19.00 Uhr/Magentasport) bei den Telekom Baskets Bonn das erste Viertelfinal-Spiel der Playoffs.

Calles war vor zwei Jahren von Rasta Vechta zu den Towers gekommen und hatte den Verein aus dem Stadtteil Wilhelmsburg in der Bundesliga etabliert.