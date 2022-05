Cheftrainer Moors bleibt bei BG Göttingen

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat seinen Trainer Roel Moors für zwei weitere Jahre an sich gebunden. Der Verein und der Belgier einigten sich auf eine Verlängerung des Vertrages bis zum Sommer 2024, wie die BG mitteilte.

Der 43-Jährige war 2020 zu den Niedersachsen gekommen. Im ersten Jahr führte er das Team ins Top Four um den deutschen Pokal und schaffte in der Bundesliga sicher den Klassenverbleib. In dieser Saison verpassten Moors und die Mannschaft die Playoffs um die Meisterschaft nur knapp. Sein 37 Jahre alter Assistenztrainer Landsmann Olivier Foucart erhielt ebenfalls einen neuen Kontrakt bis 2024.